Муравьёва: всю жизнь восхищаюсь Евгенией Медведевой

Российская фигуристка Софья Муравьёва рассказала, кем восхищается в своём виде спорта.

«Всю жизнь восхищаюсь Евгенией Медведевой. И наверное, хорошо, что с ней мне соперничать не пришлось. Но по большому счёту мне без разницы, с кем соревноваться», — цитирует Муравьёву ТАСС.

Аделия Петросян одержала победу на чемпионате России — 2024. Спортсменка исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала 246,53 балла.

На втором месте — Софья Муравьёва, исполнившая тройной аксель и получившая 239,40 балла. На третьем — Камила Валиева (237,99 балла). Россиянка упала с четверного тулупа.

Ранее Яна Рудковская заявила, что Муравьёва была способна выиграть чемпионат России.