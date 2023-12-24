RT в Telegram
Подпишись

Рудковская уверена, что Муравьёва была способна выиграть чемпионат России

Короткая ссылка
Продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская считает, что Софья Муравьёва прекрасно выступила на чемпионате России по фигурному катанию 2024 года в Челябинске.
Рудковская уверена, что Муравьёва была способна выиграть чемпионат России
  • РИА Новости

«Если бы Соня не упала в короткой программе на дорожке, то она могла выиграть чемпионат России. За падение она потеряла шесть-семь баллов, компоненты снизились, и дорожка была оценена совсем не так, как она должна была оцениваться», — цитирует Рудковскую Metaratings.

Она подчеркнула, что «любое падение — это всегда смазанное впечатление».

«Но мы очень рады, что она выполнила аксель в короткой программе и каскад с тройным акселем в произвольной программе», — добавила Рудковская.

Аделия Петросян одержала победу на чемпионате России — 2024. Спортсменка исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала 246,53 балла.

На втором месте — Муравьёва, исполнившая тройной аксель и получившая 239,40 балла. На третьем — Валиева (237,99 балла). Россиянка упала с четверного тулупа.

Ранее Рудковская ответила на вопрос, стоит ли ждать возвращения фигуристки Александры Трусовой к соревнованиям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить