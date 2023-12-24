Рудковская уверена, что Муравьёва была способна выиграть чемпионат России

Продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская считает, что Софья Муравьёва прекрасно выступила на чемпионате России по фигурному катанию 2024 года в Челябинске.

«Если бы Соня не упала в короткой программе на дорожке, то она могла выиграть чемпионат России. За падение она потеряла шесть-семь баллов, компоненты снизились, и дорожка была оценена совсем не так, как она должна была оцениваться», — цитирует Рудковскую Metaratings.

Она подчеркнула, что «любое падение — это всегда смазанное впечатление».

«Но мы очень рады, что она выполнила аксель в короткой программе и каскад с тройным акселем в произвольной программе», — добавила Рудковская.

Аделия Петросян одержала победу на чемпионате России — 2024. Спортсменка исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала 246,53 балла.

На втором месте — Муравьёва, исполнившая тройной аксель и получившая 239,40 балла. На третьем — Валиева (237,99 балла). Россиянка упала с четверного тулупа.

Ранее Рудковская ответила на вопрос, стоит ли ждать возвращения фигуристки Александры Трусовой к соревнованиям.