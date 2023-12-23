Бутырская назвала победу Петросян на чемпионате России уверенной

Чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала победу Аделии Петросян на чемпионате России в Челябинске.

«Затрудняюсь сказать, чья программа у девочек понравилась мне больше всего. Все призёрки чемпионата России показали себя хорошо и у кого-то даже здорово получились элементы ультра-си. Так что, считаю, это, скорее, дело вкуса», — сказала Бутырская RT.

Также ей очень понравилось выступление победительницы чемпионата России в Челябинске Аделии Петросян и её уверенность.

«Думаю, я не буду одинока в своём мнении, сказав, что Аделия Петросян одержала уверенную победу в произвольной программе. Больше никто не позволил себе сделать столько сложных прыжков, как она. Мне очень понравилось, что первый сорванный элемент никак не смутил Аделию. Она словно вычеркнула его и продолжила уверенное выступление», — добавила она.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова восхитилась уровнем проведения чемпионата России в Челябинске.