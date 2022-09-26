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«Логика отсутствует давно»: почему назначение Эшуорта на должность спортивного директора «Спартака» вызывает вопросы

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Борислав Головин
Пол Эшуорт назначен новым спортивным директором «Спартака». Как заявил председатель совета директоров клуба Александр Матыцын, главными критериями выбора англичанина стали значительный опыт работы, профессиональное понимание игры и умение ориентироваться на футбольном рынке. По словам функционера, менеджер получит бюджет на трансферы, когда представит стратегию по усилению коллектива. Бывшие игроки красно-белых Сергей Юран и Александр Мостовой считают, что кадровое решение не поддаётся логике, а на место иностранца следовало взять российского специалиста.
«Логика отсутствует давно»: почему назначение Эшуорта на должность спортивного директора «Спартака» вызывает вопросы
  • Gettyimages.ru
  • © Ross Parker - SNS Group

Доверие Эшуорту и формирование совета директоров

Будущее «Спартака» начинает потихоньку проясняться. Летом клуб остался без многолетнего руководителя Леонида Федуна и спортивного директора Луки Каттани. Однако теперь определён преемник итальянца. Им стал англичанин Пол Эшуорт. А первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын возглавил совет директоров.

Он также назвал полный состав руководящего органа. В него вошли Павел Жданов, Иван Масляев, Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков, президент академии «Спартака» Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов.

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«Нашей первоочерёдной задачей является создание более прозрачного коллегиального механизма принятия решений и распределения финансирования. При её реализации мы будем опираться на управленческую модель ЛУКОЙЛа, эффективность которой доказана 30-летней историей компании», — заявил Матыцын в интервью ТАСС.

Что же касается назначения Эшуорта, то функционер в качестве его дополнительного преимущества назвал знание русского языка.

«Для достижения результатов у главного тренера должен быть качественный подбор футболистов и достаточная «глубина скамейки». Но это уже вопрос системной работы спортивного блока, которая будет выстраиваться при активном участии Эшуорта», — отметил председатель совета директоров.

При этом британец для достижения этих целей получит в своё распоряжение увеличенный бюджет. По мнению Матыцына, согласованный изначально на 2022-2023 годы «не позволяет решить главные задачи». Для утверждения нового от спортивного директора потребуется как краткосрочная, так и долгосрочная стратегии по усилению коллектива. Согласован же бюджет может быть уже в октябре.

Вместе с тем летнюю трансферную кампанию менеджер счёл крайне неудачной и в качестве негативного примера привёл подписание соглашения с Кейта Бальде, который, как оказалось, имел проблемы с Национальным антидопинговым судом Италии и в итоге был дисквалифицирован на три месяца.

А для формирования резерва из отечественных футболистов Матыцын пообещал возродить «Спартак-2», упразднённый Каттани.

«Эта задача в полной мере соответствует стратегической цели по усилению спортивной вертикали и развитию детско-юношеского спорта. И это не набивший оскомину лозунг, а конкретные шаги по возрождению лучших традиций «Спартака». Именно наличие молодой смены, плавный переход из юношеского и любительского спорта в профессиональный были и остаются основой развития футбола», — объяснил глава совета директоров.

Отказ от договорного матча в «Ростове» и подозрение в превышении полномочий в «Астане»

Приход Эшуорта в «Спартак» большим сюрпризом не стал. Ещё несколько недель назад СМИ писали об этом как о свершившемся факте. Причём англичанин не является иностранцем, абсолютно незнакомым с российским рынком, ведь большую часть карьеры он проработал на постсоветском пространстве.

Первых серьёзных успехов он добился в Латвии. Совсем молодого 32-летнего специалиста в 2001-м пригласили на должность главного тренера «Вентспилса». В результате он полностью справился с поставленными перед ним задачами: привёл команду к серебряным медалям национального первенства, завоевал Кубок страны и был признан лучшим наставником Латвии.

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В 2005-м менеджер на несколько месяцев приехал в Россию. Он был назначен спортивным директором «Ростова», а весной из-за болезни главного тренера Геннадия Стёпушкина на два матча возглавил южан. Под его руководством они разошлись миром с «Рубином» и уступили «Амкару». После поражения от пермяков британец расторг контракт.

Любопытно, что спустя некоторое время Пол признался, что его просили сдать матч с казанцами, но он отказался, как и футболисты. Позже это подтвердил экс-капитан жёлто-синих Михаил Осинов.

«Такая история действительно имела место, подтверждаю. Он обратился к нам, рассказал о ситуации, все игроки, включая меня как капитана, ответили, что сдавать не будут. В итоге закончили 1:1, если не ошибаюсь. Так что моя совесть чиста», — цитирует Осинова «Р-Спорт».

После этого Эшуорт работал в рижском «Сконто», а затем отправился в Нигерию, где возглавлял одну из ведущих академий страны в штате Квара, а также работал с командой «Саншайн Старз». За проведённое в Африке время ему удалось наладить немало полезных связей и изучить местный рынок.

Но самым неоднозначным периодом получилось полуторагодичное пребывание в Казахстане. С одной стороны, «Астана», в которой функционер изначально трудился спортивным директором, стала чемпионом, завоевала два Суперкубка и выступала в групповом этапе еврокубков, где, в частности, обыграла «Манчестер Юнайтед».

Более того, он по привычке вынужденно возглавил команду в конце августа 2020-го. Под его руководством она в восьми встречах одержала три победы, потерпела такое же количество поражений и дважды сыграла вничью.

С другой, к деятельности англичанина возникли вопросы у местных правоохранительных органов. Эшуорта подозревали в превышении полномочий. Якобы, он, являясь одним из учредителей агентской компании Global Sport Invest, незаконно обогащался на продаже спортсменов.

Местные СМИ ставили ему в вину сразу два трансфера. Отмечалось, что в случае с хорватом Марином Аничичем при продлении соглашения в него был внесён дополнительный пункт — о выплате комиссии в случае продажи за рубеж. В итоге полузащитник перебрался в Турцию, а функционер получил 63 млн тенге. А с трансфера киприота Пиероса Сотириу в болгарский «Лудогорец» за € 700 тыс. Эшуорт, якобы, требовал 10% и даже подал заявление в суд, когда получил отказ.

А бывший спортивный директор «Актобе» Асхат Калжанов в прошлом году сообщил об открытии досудебного расследования Антикоррупционной службой города Нур-Султан в отношении некоторых должностных лиц «Астаны», в том числе британца по подозрению в хищении денежных средств в размере 370 миллионов тенге в период с 2018 по 2021 годы.

Так или иначе, перед судом функционер пока не предстал, а в июле прошлого года неожиданно объявился в клубе АПЛ «Брайтоне», где на протяжении полугода, по данным СМИ, занимал должность обычного видеоассистента.

«Никто не понимает, зачем британца вообще взяли»

По мнению экспертов RT, назначение Эшуорта в нынешней ситуации выглядит предельно странно. Например, известный тренер Сергей Юран подчеркнул, что с учётом отстранения российских клубов от еврокубков, делать выбор в пользу иностранца не имело смысла.

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«У меня сразу возникает вопрос: для чего пришёл человек? Каких футболистов он будет искать? Если речь идёт о легионерах, кто сейчас поедет в Россию? Я просто не вижу резона сейчас брать иностранца на должность спортивного директора. Мы видим, что сборную страны не допустили к участию в отборочном этапе Евро-2024. Следовательно, аналогичная судьба ждёт и команды в еврокубках», — отметил специалист.

Полностью согласился с ним бывший капитан красно-белых Александр Мостовой, отметивший вдобавок, что британец абсолютно никому неизвестен.

«Да, он работал в «Ростове» 100 лет назад. Уже несколько дней идёт его обсуждение, но я не знаю, кто это. А сейчас никто не понимает, зачем британца вообще взяли. К сожалению, логика в действиях руководства клуба не прослеживается уже давно. В принципе, то же самое можно сказать и о других наших коллективах. Поэтому советую не искать никакой глубокой осмысленности в данном кадровом решении», — посетовал Мостовой.

При этом оба считают, что занять место Эшуорта в сложившихся условиях должен был отечественный менеджер, который хорошо знает внутренний рынок.

«Если его позвали, значит, делают ставку на обилие контактов в Европе: с футболистами, тренерами, агентами. Это могло быть оправдано, если бы красно-белых ждал старт в Лиге чемпионов, но не сейчас. А российского рынка он не знает. Проще было поставить латиноамериканца, учитывая, сколько спортсменов едет оттуда, или россиянина», — подчеркнул Юран.

А по словам Мостового, выбор людей на руководящие должности в клубе напоминает рулетку, и людей тасуют, не руководствуясь логикой и здравым смыслом.

«Можно было бы сказать, что Эшуорт окажется полезен связями с европейским рынком, но о какой Европе сейчас может идти речь… Нас отстранили минимум до 2024 года. Мы должны вообще забыть о Старом Свете. Конечно, в сто раз лучше было бы поставить россиянина, который разбирается во внутренних делах. Но вместо этого зовут Камоцци, Каттани и Эшуорта», — подытожил бывший капитан «Спартака».

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