«Логика отсутствует давно»: почему назначение Эшуорта на должность спортивного директора «Спартака» вызывает вопросы

Пол Эшуорт назначен новым спортивным директором «Спартака». Как заявил председатель совета директоров клуба Александр Матыцын, главными критериями выбора англичанина стали значительный опыт работы, профессиональное понимание игры и умение ориентироваться на футбольном рынке. По словам функционера, менеджер получит бюджет на трансферы, когда представит стратегию по усилению коллектива. Бывшие игроки красно-белых Сергей Юран и Александр Мостовой считают, что кадровое решение не поддаётся логике, а на место иностранца следовало взять российского специалиста.

Доверие Эшуорту и формирование совета директоров

Будущее «Спартака» начинает потихоньку проясняться. Летом клуб остался без многолетнего руководителя Леонида Федуна и спортивного директора Луки Каттани. Однако теперь определён преемник итальянца. Им стал англичанин Пол Эшуорт. А первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын возглавил совет директоров.

Он также назвал полный состав руководящего органа. В него вошли Павел Жданов, Иван Масляев, Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков, президент академии «Спартака» Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов.

«Нашей первоочерёдной задачей является создание более прозрачного коллегиального механизма принятия решений и распределения финансирования. При её реализации мы будем опираться на управленческую модель ЛУКОЙЛа, эффективность которой доказана 30-летней историей компании», — заявил Матыцын в интервью ТАСС.

Что же касается назначения Эшуорта, то функционер в качестве его дополнительного преимущества назвал знание русского языка.

«Для достижения результатов у главного тренера должен быть качественный подбор футболистов и достаточная «глубина скамейки». Но это уже вопрос системной работы спортивного блока, которая будет выстраиваться при активном участии Эшуорта», — отметил председатель совета директоров.

При этом британец для достижения этих целей получит в своё распоряжение увеличенный бюджет. По мнению Матыцына, согласованный изначально на 2022-2023 годы «не позволяет решить главные задачи». Для утверждения нового от спортивного директора потребуется как краткосрочная, так и долгосрочная стратегии по усилению коллектива. Согласован же бюджет может быть уже в октябре.

Вместе с тем летнюю трансферную кампанию менеджер счёл крайне неудачной и в качестве негативного примера привёл подписание соглашения с Кейта Бальде, который, как оказалось, имел проблемы с Национальным антидопинговым судом Италии и в итоге был дисквалифицирован на три месяца.

А для формирования резерва из отечественных футболистов Матыцын пообещал возродить «Спартак-2», упразднённый Каттани.

«Эта задача в полной мере соответствует стратегической цели по усилению спортивной вертикали и развитию детско-юношеского спорта. И это не набивший оскомину лозунг, а конкретные шаги по возрождению лучших традиций «Спартака». Именно наличие молодой смены, плавный переход из юношеского и любительского спорта в профессиональный были и остаются основой развития футбола», — объяснил глава совета директоров.

Отказ от договорного матча в «Ростове» и подозрение в превышении полномочий в «Астане»

Приход Эшуорта в «Спартак» большим сюрпризом не стал. Ещё несколько недель назад СМИ писали об этом как о свершившемся факте. Причём англичанин не является иностранцем, абсолютно незнакомым с российским рынком, ведь большую часть карьеры он проработал на постсоветском пространстве.

Первых серьёзных успехов он добился в Латвии. Совсем молодого 32-летнего специалиста в 2001-м пригласили на должность главного тренера «Вентспилса». В результате он полностью справился с поставленными перед ним задачами: привёл команду к серебряным медалям национального первенства, завоевал Кубок страны и был признан лучшим наставником Латвии.

Также по теме «Лучший спортивный директор»: почему за «Спартак» обидно после внезапного ухода Каттани За два дня до старта нового сезона РПЛ «Спартак» объявил об уходе спортивного директора Луки Каттани. В клубе признались, что...

В 2005-м менеджер на несколько месяцев приехал в Россию. Он был назначен спортивным директором «Ростова», а весной из-за болезни главного тренера Геннадия Стёпушкина на два матча возглавил южан. Под его руководством они разошлись миром с «Рубином» и уступили «Амкару». После поражения от пермяков британец расторг контракт.

Любопытно, что спустя некоторое время Пол признался, что его просили сдать матч с казанцами, но он отказался, как и футболисты. Позже это подтвердил экс-капитан жёлто-синих Михаил Осинов.

«Такая история действительно имела место, подтверждаю. Он обратился к нам, рассказал о ситуации, все игроки, включая меня как капитана, ответили, что сдавать не будут. В итоге закончили 1:1, если не ошибаюсь. Так что моя совесть чиста», — цитирует Осинова «Р-Спорт».

После этого Эшуорт работал в рижском «Сконто», а затем отправился в Нигерию, где возглавлял одну из ведущих академий страны в штате Квара, а также работал с командой «Саншайн Старз». За проведённое в Африке время ему удалось наладить немало полезных связей и изучить местный рынок.

Но самым неоднозначным периодом получилось полуторагодичное пребывание в Казахстане. С одной стороны, «Астана», в которой функционер изначально трудился спортивным директором, стала чемпионом, завоевала два Суперкубка и выступала в групповом этапе еврокубков, где, в частности, обыграла «Манчестер Юнайтед».

Более того, он по привычке вынужденно возглавил команду в конце августа 2020-го. Под его руководством она в восьми встречах одержала три победы, потерпела такое же количество поражений и дважды сыграла вничью.

С другой, к деятельности англичанина возникли вопросы у местных правоохранительных органов. Эшуорта подозревали в превышении полномочий. Якобы, он, являясь одним из учредителей агентской компании Global Sport Invest, незаконно обогащался на продаже спортсменов.

Местные СМИ ставили ему в вину сразу два трансфера. Отмечалось, что в случае с хорватом Марином Аничичем при продлении соглашения в него был внесён дополнительный пункт — о выплате комиссии в случае продажи за рубеж. В итоге полузащитник перебрался в Турцию, а функционер получил 63 млн тенге. А с трансфера киприота Пиероса Сотириу в болгарский «Лудогорец» за € 700 тыс. Эшуорт, якобы, требовал 10% и даже подал заявление в суд, когда получил отказ.

А бывший спортивный директор «Актобе» Асхат Калжанов в прошлом году сообщил об открытии досудебного расследования Антикоррупционной службой города Нур-Султан в отношении некоторых должностных лиц «Астаны», в том числе британца по подозрению в хищении денежных средств в размере 370 миллионов тенге в период с 2018 по 2021 годы.

Так или иначе, перед судом функционер пока не предстал, а в июле прошлого года неожиданно объявился в клубе АПЛ «Брайтоне», где на протяжении полугода, по данным СМИ, занимал должность обычного видеоассистента.

«Никто не понимает, зачем британца вообще взяли»

По мнению экспертов RT, назначение Эшуорта в нынешней ситуации выглядит предельно странно. Например, известный тренер Сергей Юран подчеркнул, что с учётом отстранения российских клубов от еврокубков, делать выбор в пользу иностранца не имело смысла.

«У меня сразу возникает вопрос: для чего пришёл человек? Каких футболистов он будет искать? Если речь идёт о легионерах, кто сейчас поедет в Россию? Я просто не вижу резона сейчас брать иностранца на должность спортивного директора. Мы видим, что сборную страны не допустили к участию в отборочном этапе Евро-2024. Следовательно, аналогичная судьба ждёт и команды в еврокубках», — отметил специалист.

Полностью согласился с ним бывший капитан красно-белых Александр Мостовой, отметивший вдобавок, что британец абсолютно никому неизвестен.

«Да, он работал в «Ростове» 100 лет назад. Уже несколько дней идёт его обсуждение, но я не знаю, кто это. А сейчас никто не понимает, зачем британца вообще взяли. К сожалению, логика в действиях руководства клуба не прослеживается уже давно. В принципе, то же самое можно сказать и о других наших коллективах. Поэтому советую не искать никакой глубокой осмысленности в данном кадровом решении», — посетовал Мостовой.

При этом оба считают, что занять место Эшуорта в сложившихся условиях должен был отечественный менеджер, который хорошо знает внутренний рынок.

«Если его позвали, значит, делают ставку на обилие контактов в Европе: с футболистами, тренерами, агентами. Это могло быть оправдано, если бы красно-белых ждал старт в Лиге чемпионов, но не сейчас. А российского рынка он не знает. Проще было поставить латиноамериканца, учитывая, сколько спортсменов едет оттуда, или россиянина», — подчеркнул Юран.

А по словам Мостового, выбор людей на руководящие должности в клубе напоминает рулетку, и людей тасуют, не руководствуясь логикой и здравым смыслом.

«Можно было бы сказать, что Эшуорт окажется полезен связями с европейским рынком, но о какой Европе сейчас может идти речь… Нас отстранили минимум до 2024 года. Мы должны вообще забыть о Старом Свете. Конечно, в сто раз лучше было бы поставить россиянина, который разбирается во внутренних делах. Но вместо этого зовут Камоцци, Каттани и Эшуорта», — подытожил бывший капитан «Спартака».