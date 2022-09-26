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Вяльбе не расстроилась, что не вошла в совет директоров «Спартака»

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала то, что она не вошла в совет директоров «Спартака».
Вяльбе не расстроилась, что не вошла в совет директоров «Спартака»
  • РИА Новости

«Ничего страшного. Мне есть чем заняться», — цитирует Вяльбе «РБ Спорт».

Глава ФЛГР также добавила, что не расстроилась из-за этого факта.

26 сентября первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын стал председателем совета директоров «Спартака». Также в совет директоров клуба вошли топ-менеджеры ЛУКОЙЛа Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков и президент академии «Спартака» Сергей Родионов.

Ранее Пол Эшуорт назначен спортивным директором «Спартака».

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