«Лучший спортивный директор»: почему за «Спартак» обидно после внезапного ухода Каттани

За два дня до старта нового сезона РПЛ «Спартак» объявил об уходе спортивного директора Луки Каттани. В клубе признались, что рассчитывали на долгосрочное сотрудничество с итальянцем, но этому помешали обстоятельства. Сам специалист заявил, что сохранит память о триумфе красно-белых в Кубке России и попросил болельщиков доверять и поддерживать лидеров команды. Владелец москвичей Леонид Федун отдал должное менеджеру и выделил его на фоне предшественников. По информации СМИ, причиной разрыва могло стать нежелание руководства подписывать соглашение с защитником Налдо.

«Мы очень благодарны ему за проделанную работу»

Уход Луки Каттани из «Спартака» стал большой неожиданностью. Ещё в начале июня итальянец подчёркивал, что готов остаться в России, несмотря на отъезд главного тренера Паоло Ваноли. Но спустя всего месяц в клубе объявили о расставании со спортивным директором.

«Спартак» высоко ценит профессионализм итальянского менеджера, который омолодил и обновил нашу команду, грамотно и оперативно управлял спортивным блоком в условиях новых вызовов», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В «Спартаке» отметили, что рассчитывали на долгосрочное сотрудничество с менеджером, добавив, что обстоятельства сложились иначе. При этом специалист выразил готовность в случае необходимости консультировать красно-белых удалённо.

Судя по словам владельца десятикратных чемпионов России Леонида Федуна, расставаться с Каттани действительно не собирались.

«В наше время всё становится неожиданным. Это лучший спортивный директор в моей истории «Спартака». Мы очень благодарны ему за проделанную работу», — приводит слова Федуна «РБК-Спорт».

В свою очередь, итальянец обратился к команде с прощальным письмом. В нём он, в частности, признался, что никогда не забудет финал Кубка России в «Лужниках» и «красно-белое море на трибунах».

«Георгий Джикия, Квинси Промес… Артём Ребров и все остальные полны желания привести «Спартак» к новым победам. И я очень прошу болельщиков: доверяйте им и поддерживайте», — заявил Каттани.

Также менеджер поблагодарил за профессионализм и преданность футболистов и всех тех, кто помогал ему.

«Уверен, что «Спартак» ждёт светлое будущее, потому что клубом руководит прекрасный президент. К нему лично я испытываю исключительно любовь и благодарность. Здесь собраны отличные игроки, в том числе молодые россияне с большим потенциалом, сильный тренер, который живёт клубом 24 часа в сутки, а также сотрудники, которые честно и профессионально работают в интересах «Спартака», — добавил функционер.

То, что уход спортивного директора вышел спонтанным, косвенно подтверждает и отсутствие в СМИ каких-либо слухов о поисках ему замены. В противном случае имена возможных преемников хотя бы пару раз всплыли в прессе за последние дни. По последней информации, до наступления зимней паузы должность останется вакантной, а вопросы о комплектовании команды напрямую будет решать главный тренер Гильермо Абаскаль. Помогать же ему в этом призван технический координатор Артём Ребров, который фактически возьмёт на себя обязанности Каттани.

Причины резкого прекращения отношений остаются загадкой. По одной из версий, итальянец остался недоволен отказом «Спартака» от подписания соглашения с 33-летним бразильским защитником Налдо, ранее выступавшим за «Краснодар».

Однако Зарема Салихова, супруга Федуна, назвала другой повод.

«Что мы можем предложить сейчас, кроме шарфика с ромбиком? Такой специалист должен жить и работать в своей среде. Все европейские рынки для нас недоступны, еврокубков не будет ещё очень-очень долго, может, уже никогда. Мы не имеем права подрезать крылья своим сотрудникам и заставлять жертвовать своей карьерой», — приводит её слова «Спорт-Экспресс».

Почти сразу же в прессе появилось имя возможного сменщика. По информации неназванного источника, вакантное место может занять нынешний гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.

«Изменения в руководстве «Спартака» продолжатся. Это связано с новой структурой и конфигурацией управления клубом. Появятся новые менеджеры — как в спортивном, так и административном блоках. На данный момент называются разные фамилии. В качестве одного из кандидатов на руководящую должность рассматривается Андреев», — приводит слова источника «Чемпионат».

«Спартак» вернётся на ведущие позиции — со мной или без меня»

Каттани в итоге продержался на своём посту всего семь месяцев, но успел проделать большую работу в крайне непростой для всего отечественного футбола период. До подписания контракта со «Спартаком» он трудился скаутом в ПСЖ, но рискнул принять предложение.

«Это особенная команда. И со мной клуб вёл себя особенно: очень убедительно, очень решительно. Уверен, «Спартак» вернётся на ведущие позиции — со мной или без меня. Можем считать это хитростью: я зашёл в коллектив, который будет побеждать. Естественно, надеюсь, удастся внести большой вклад, но у меня нет сомнений: «Спартак» займёт то место, которое заслуживает», — рассказывал функционер в одном из интервью.

При этом он заверял, что готов к колоссальному давлению со стороны руководства, журналистов и болельщиков.

«Я как будто несу мешки с цементом. Это ответственность за то, что мне предстоит сделать здесь. И у меня нет права на ошибку. Скажу так: с Лукой или без Луки, «Спартак» вернётся в элиту российского футбола… Я могу помочь интуицией, точкой зрения на организацию процессов, построение команды, рынок», — добавил Каттани.

Его слова не разошлись с делом. В конце декабря итальянец занял свой пост и начал активную работу на трансферном рынке. Он сразу обозначил основные критерии усиления команды: в первую очередь необходимо комплектовать её молодыми талантливыми россиянами. Также, по его мнению, не стоит перебарщивать с подписанием футболистов из ведущих европейских первенств, поскольку у них могут возникнуть проблемы с мотивацией.

В результате уже зимой «Спартак» значительно омолодился. Состав пополнили Шамар Николсон, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Леон Классен, Кристофер Мартинс Перейра, Илья Свинов и Никита Чернов. Из них лишь последний перешагнул 25-летний барьер, но его забрали из набравших ход «Крыльев Советов», где футболист уверенно справлялся со своими обязанностями на дефицитной позиции центрального защитника.

На всех вышеперечисленных игроков клуб потратил суммарно чуть больше €14 млн, при этом большая часть из них была выплачена за ямайца. Тем не менее, по мнению Каттани, в будущем форвард мог бы обойтись ещё дороже.

«Нужно пользоваться возможностями. Есть 30 дней и, например, десять команд, претендующих на игрока данного амплуа, а таких исполнителей трое. Итого: десять претендентов на трёх человек. Мы понимаем, что у нас девять иностранцев и восемь мест, но приняли решение, исходя из ситуации. Основная задача — усилить команду, а остальное — на втором плане», — объяснял спортивный директор.

Но главное, что практически со всеми приобретениями красно-белые попали в точку. Николсон забил восемь мячей во всех турнирах. Хлусевич, обошедшийся в €3 млн, стал основным правым защитником. Перейра оказался незаменим в опорной зоне. А ближе к концу сезона начали регулярно выходить на поле и Пруцев с Черновым. Классен имел меньше практики, но за него было заплачено всего €0,9 млн.

Параллельно клуб продал за €1,5 млн в «Рубин» Александра Ломовицкого и избавился от не проходившего в основу Георгия Мелкадзе, а также отдал в аренду других футболистов.

Летом москвичи также грамотно сработали на трансферном рынке. За €6,4 млн был выкуплен контракт Перейры, а всего за €3,2 млн у «Крыльев Советов» приобретён лучший ассистент последнего розыгрыша РПЛ Антон Зиньковский. Наконец, в качестве свободного агента пополнил состав коллектива опытный защитник Мацей Рыбус.

Не менее важно, что Каттани даже в крайне непростой момент, когда ФИФА разрешила легионерам приостанавливать срок действия контрактов с российскими клубами, умудрился заработать для «Спартака» хоть какие-то деньги. За €4 млн продали в «Эльче» Эсекьеля Понсе, за €3 млн в ПСВ — Гуса Тиля. С Джорданом Ларссоном удалось договориться о досрочном разрыве соглашения. А в «Крылья Советов» суммарно за €2 млн перебрались защитник Илья Гапонов и нападающий Максим Глушенков. Это позволило не только выйти в ноль по тратам, но и серьёзно разгрузить платёжную ведомость.

Доля успеха менеджера есть и в победе красно-белых в Кубке России. Правда, в РПЛ они выправить положение не сумели и финишировали на десятом месте в турнирной таблице, повторив собственный антирекорд.

Впрочем, некоторые решения итальянца вызывали вопросы. Так, при нём не был продлён контракт с Зелимханом Бакаевым. По признанию полузащитника сборной России, с ним даже не вели переговоры. В итоге он в качестве свободного агента оказался в «Зените».

«Ответственен — я. Создаваемая вокруг него обстановка не шла во благо «Спартаку». Те же разговоры о [проведённых] минутах на поле… Будто вы приходите с секундомером и засекаете, сколько он сыграет. Задолго до моего назначения Зелимхан стал центром какой-то полемики и проблем. Я уважаю Бакаева, он не заслуживает произошедшего. Но появилось два лагеря — за него и против. Есть люди, которым интересен только Бакаев, условно «красные», а также те, кому он не интересен, — «белые». Я же хочу, чтобы мы все были красно-белыми», — объяснял спортивный директор.

Удивило и назначение на пост главного тренера после ухода Паоло Ваноли практически не имеющего опыта самостоятельной работы 33-летнего Абаскаля. Однако в нынешних реалиях договариваться с иностранными специалистами было непросто.

«Когда мы поняли, что нужно менять наставника, у меня в шорт-листе находилось восемь имён. Трое сразу отказались лететь в Россию, четвёртому не позволила жена, у пятого был действующий контракт, а ещё три кандидата просто хотели денег и нажиться на клубе. Они запрашивали суммы, в три раза большие, чем получали в предыдущих коллективах. Если кто-то желает приехать в Москву и думать только об игре в гольф, мы иметь дел с ним не будем», — подчёркивал Каттани.

При этом отъезд соотечественника, кажется, стал для него серьёзным ударом и принёс немало головной боли. Нельзя исключать, что это тоже послужило одной из причин ухода из клуба.