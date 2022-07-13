«Чемпионат»: гендиректор «Крыльев Советов» Андреев может войти в руководство «Спартака»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев — один из кандидатов на руководящую должность в московском «Спартаке».

«Изменения в руководстве «Спартака» продолжатся. Это связано с новой структурой и новой конфигурацией управления клубом. Появятся новые менеджеры как в спортивном, так и в административном блоке. Одним из кандидатов на руководящую должность рассматривается Андреев», — приводит слова источника «Чемпионат».

27 июня было объявлено, что Леонид Федун покидает должность вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Лука Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.

По информации СМИ, бывший вратарь столичного клуба Артём Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался на тему ухода Каттани с поста спортивного директора московской команды и возможного назначения на эту должность Реброва.