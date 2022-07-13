Экс-тренер «Спартака» Чернышов считает, что клубам РПЛ не стоит приглашать иностранных специалистов

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал уход Луки Каттани с поста спортивного директора красно-белых.

«Если иностранцы не хотят работать в России, во-первых, не надо их приглашать сюда. Я не понимаю, нам объявили экономическую войну со стороны Запада. Мы в это время приглашаем специалистов из Испании, Италии и платим им большие деньги. Мне кажется, что наши клубы должны объявить о том, что не будут иметь дел со странами, которые ведут агрессивную политику с Россией!» — приводит слова Чернышова «Евро-Футбол.ру».

Он также заявил, что иностранные специалисты приезжают в Россию в первую очередь из-за денег и работают только ради них. По его словам, по этой причине руководители команд не должны ожидать, что эти тренеры будут отдавать душу и сердце работе.

13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.

По информации СМИ, бывший вратарь столичного клуба Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, кто смог бы заменить Каттани на посту спортивного директора «Спартака».