Экс-тренер «Спартака» Чернышов считает, что клубам РПЛ не стоит приглашать иностранных специалистов

Короткая ссылка
Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал уход Луки Каттани с поста спортивного директора красно-белых.
Экс-тренер «Спартака» Чернышов считает, что клубам РПЛ не стоит приглашать иностранных специалистов
  • РИА Новости

«Если иностранцы не хотят работать в России, во-первых, не надо их приглашать сюда. Я не понимаю, нам объявили экономическую войну со стороны Запада. Мы в это время приглашаем специалистов из Испании, Италии и платим им большие деньги. Мне кажется, что наши клубы должны объявить о том, что не будут иметь дел со странами, которые ведут агрессивную политику с Россией!» — приводит слова Чернышова «Евро-Футбол.ру».

Он также заявил, что иностранные специалисты приезжают в Россию в первую очередь из-за денег и работают только ради них. По его словам, по этой причине руководители команд не должны ожидать, что эти тренеры будут отдавать душу и сердце работе.

13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.

По информации СМИ, бывший вратарь столичного клуба Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, кто смог бы заменить Каттани на посту спортивного директора «Спартака».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить