Губерниев предложил кандидатуру Бузовой на пост спортивного директора «Спартака»
- РИА Новости
«Судя по тому, что происходит в «Спартаке», там может работать любой. Ольга Бузова могла бы быть прекрасным спортивным директором», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.
По информации СМИ, бывший вратарь столичного клуба Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.
Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об уходе Каттани.