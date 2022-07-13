Губерниев предложил кандидатуру Бузовой на пост спортивного директора «Спартака»

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Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, кто бы смог заменить Луку Каттани на посту спортивного директора «Спартака».
Губерниев предложил кандидатуру Бузовой на пост спортивного директора «Спартака»
  • РИА Новости

«Судя по тому, что происходит в «Спартаке», там может работать любой. Ольга Бузова могла бы быть прекрасным спортивным директором», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.

По информации СМИ, бывший вратарь столичного клуба Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об уходе Каттани.

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