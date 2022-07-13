Губерниев предложил кандидатуру Бузовой на пост спортивного директора «Спартака»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, кто бы смог заменить Луку Каттани на посту спортивного директора «Спартака».

«Судя по тому, что происходит в «Спартаке», там может работать любой. Ольга Бузова могла бы быть прекрасным спортивным директором», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.

По информации СМИ, бывший вратарь столичного клуба Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об уходе Каттани.