Источник: Ребров займёт должность и. о. спортивного директора «Спартака» до зимы

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Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.
Источник: Ребров займёт должность и. о. спортивного директора «Спартака» до зимы
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Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Отмечается, что вместе с этим будут расширены полномочия главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Он сможет предлагать кандидатуры на усиление и «на выход».

Итальянский функционер Лука Каттани был назначен на пост спортивного директора «Спартака» 21 декабря 2021 года.

13 июля столичный клуб объявил об уходе Каттани.

Ребров был назначен техническим координатором в прошлом году. На этой должности он помогал в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством.

Ранее бывший форвард «Спартака» Никита Баженов отреагировал на уход Каттани с поста спортивного директора московской команды.

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