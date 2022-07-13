Источник: Ребров займёт должность и. о. спортивного директора «Спартака» до зимы
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Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».
Отмечается, что вместе с этим будут расширены полномочия главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Он сможет предлагать кандидатуры на усиление и «на выход».
Итальянский функционер Лука Каттани был назначен на пост спортивного директора «Спартака» 21 декабря 2021 года.
13 июля столичный клуб объявил об уходе Каттани.
Ребров был назначен техническим координатором в прошлом году. На этой должности он помогал в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством.
Ранее бывший форвард «Спартака» Никита Баженов отреагировал на уход Каттани с поста спортивного директора московской команды.