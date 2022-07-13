Баженов предположил, что уход Каттани из «Спартака» может быть связан с Бакаевым

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Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов отреагировал на уход с поста спортивного директора московской команды Луки Каттани.
Баженов предположил, что уход Каттани из «Спартака» может быть связан с Бакаевым
  • РИА Новости

«Допускаю, что его можно связать с уходом Бакаева. Любой спортивный директор на его месте хотел бы сохранить такого игрока. Но, к сожалению, мы не узнаем, как было на самом деле, и остаётся только гадать. В общем, ждём нового спортивного директора», — приводит слова Баженова «РБ Спорт».

Он также предположил, что этот уход может быть связан с дальнейшими перестановками на высшем уровне.

Итальянский функционер был назначен на пост спортивного директора 21 декабря 2021 года.

13 июля «Спартак» объявил об уходе Каттани.

Напомним, что 9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста главного тренера итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее стала известна одна из причин ухода Луки Каттани с поста спортивного директора «Спартака».

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