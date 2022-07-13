Каррера назвал уход Каттани существенной потерей для «Спартака»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал уход Луки Каттани с поста спортивного директора красно-белых.
Каррера назвал уход Каттани существенной потерей для «Спартака»
  • AP

«Конечно, уход Каттани повлияет на важные трансферы. «Спартаку» будет очень сложно найти нужного человека, который поможет клубу развиваться и работать в правильном ключе. Это существенная потеря», — приводит слова Карреры «Чемпионат».

13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.

По информации СМИ, бывший вратарь столичного клуба Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.

Ранее бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин отреагировал на уход Каттани с поста спортивного директора команды.

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