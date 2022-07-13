Шишкин заявил, что позитивно относится к уходу Каттани из московского клуба

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Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин отреагировал на уход Луки Каттани с поста спортивного директора красно-белых.
Шишкин заявил, что позитивно относится к уходу Каттани из московского клуба
  • Legion-Media

«Я, наверное, с позитивом отношусь к новости об увольнении Каттани. В это тяжёлое для всех время надо делать ставку на своих — не только футболистов, но и руководство тоже», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Он также выразил надежду, что на место итальянца придёт российский специалист, который сделает акцент на развитии детско-юношеского футбола и привлечении молодых игроков к основному составу.

13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.

По информации СМИ, бывший вратарь столичного клуба Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.

Ранее бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал уход Каттани с поста спортивного директора красно-белых.

 

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