Шишкин заявил, что позитивно относится к уходу Каттани из московского клуба
- Legion-Media
«Я, наверное, с позитивом отношусь к новости об увольнении Каттани. В это тяжёлое для всех время надо делать ставку на своих — не только футболистов, но и руководство тоже», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».
Он также выразил надежду, что на место итальянца придёт российский специалист, который сделает акцент на развитии детско-юношеского футбола и привлечении молодых игроков к основному составу.
13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.
По информации СМИ, бывший вратарь столичного клуба Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.
Ранее бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал уход Каттани с поста спортивного директора красно-белых.