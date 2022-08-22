«Оставляю конкурентоспособную команду»: Федун покинул пост президента «Спартака» и уступил акции клуба ЛУКОЙЛу

Леонид Федун покинул посты президента и председателя совета директоров «Спартака». Владельцем 100% акций клуба стал ЛУКОЙЛ. Также компания получила в своё распоряжение «Открытие Арену». В компании, комментируя сделку, пообещали сохранить финансирование на должном уровне и заявили о желании привлечь к управлению профессионалов в области спорта. В свою очередь, предприниматель обратился к болельщикам с прощальным письмом, в котором изъявил готовность в любой момент оказать поддержку красно-белым. По информации СМИ, заменить Федуна на руководящем посту могут менеджеры ЛУКОЙЛа Евгений Хавкин, Александр Матыцын и экс-глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

«Я оставляю им конкурентоспособную молодую команду»

Новость об уходе Леонида Федуна с поста президента «Спартака» не стала большой неожиданностью. Слухи о смене власти в клубе ходили на протяжении последних нескольких месяцев. Причём предприниматель не только уступил ЛУКОЙЛу все свои акции, но и продал «Открытие Арену». В компании сообщили о желании реализовать ряд стратегических инициатив с целью создания более прозрачной и коллегиальной системы принятия решений. Также планируется «привлечение профессионалов» с опытом работы в индустрии спорта.

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Вместе с тем в ЛУКОЙЛе пообещали продолжить полноценно финансировать развитие клубной инфраструктуры и в том числе создать все условия для переезда Академии имени Фёдора Черенкова в Тушино.

«Компания рассчитывает, что данные инициативы вместе с неизменной спонсорской поддержкой со стороны ЛУКОЙЛа и других партнёров клуба позволят ещё больше укрепить позиции «Спартака» и привести его к новым победам», — говорится в заявлении на официальном сайте москвичей.

Также ЛУКОЙЛ поблагодарил Федуна и высоко оценил его вклад в развитие инфраструктуры и футбольные достижения команды.

«Мы будем стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века выдающимися основателями «Спартака», тренерами, спортсменами и многомиллионной армией болельщиков», — добавили в компании.

В свою очередь, предприниматель обратился к фанатам с прощальным письмом. Он попросил не воспринимать обращение как некролог и пообещал при необходимости оказать клубу поддержку.

«Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче «Спартака», я и представить не мог, что буду 18 лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются. Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Радость триумфа и горечь разочарования. Обретение новых соратников и тех, о ком хочется скорее забыть. Это жизнь. Это футбол», — подвёл итоги Федун.

Он также поблагодарил ЛУКОЙЛ за то, что компания согласилась в непростой момент «поддержать столь значимый социальный проект».

«Я оставляю им конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональный коллектив менеджеров. И конечно, великолепный стадион. Верю, вместе они способны достигнуть новых побед», — добавил Федун.

Кто станет новым президентом «Спартака», пока неизвестно. Однако, по информации «Матч ТВ», на эту должность претендуют три человека: Евгений Хавкин, Александр Матыцын и Ашот Хачатурянц. Ожидается, что решение по данному вопросу будет принято 25 августа. Впрочем, бывшего главу РПЛ и Матыцына в качестве главных кандидатур СМИ называли ещё в начале августа.

Тогда сообщалось, что в ЛУКОЙЛе якобы хотят видеть именно Хачатурянца, но сам он не дал окончательного ответа. При этом отмечалось, что Федун на первых порах продолжит консультировать новых руководителей как человек, глубоко погружённый в процесс. В качестве же одной из причин его ухода называлось желание переехать на Кипр вместе с семьёй.

Минимальное количество трофеев и регулярные скандалы

Так или иначе, период пребывания предпринимателя в «Спартаке» войдёт в историю клуба как крайне неоднозначный. Весной 2004-го болельщики отнеслись к новому президенту, выкупившему контрольный пакет акций у Андрея Червиченко, благосклонно. В 2003-м команда заняла лишь десятое место в турнирной таблице первенства страны и провалилась на групповом этапе Лиги чемпионов, потерпев шесть поражений с общим счётом 1:18. Вызывала вопросы и кадровая политика: через состав красно-белых проходило большое количество легионеров не самого высокого качества.

Главное достижение Федуна заключается в том, что ему удалось обеспечить финансовую стабильность. На протяжении 18 лет он вкладывал в коллектив немалые деньги и обеспечил его одним из самых больших бюджетов в стране. Например, на трансферы «Спартак» за этот отрезок потратил почти €400 млн.

Но это не помогло москвичам регулярно завоёвывать трофеи. При Федуне клубный музей пополнился всего тремя. В 2017-м красно-белые под руководством Массимо Карреры выиграли первое за 16 лет чемпионство, а также Суперкубок России. В 2022-м они во главе с другим итальянцем, Паоло Ваноли, взяли Кубок страны.

При этом зачастую «Спартаку» не хватало самой малости для того, чтобы занять первое место в национальном первенстве. Шесть раз он финишировал вторым и один раз — третьим.

Одним из главных препятствий на пути превращения команды в гегемона стала регулярная чехарда на тренерском мостике. Терпения руководителю, как правило, хватало ненадолго, и он на эмоциях часто отправлял в отставку очередного специалиста после серии неудач. Красноречивая статистика: за 18 лет москвичами успели порулить 19 наставников. При этом лишь пятеро отработали полный сезон: Валерий Карпин, Каррера, Дмитрий Аленичев, Мурат Якин и Доменико Тедеско. Но двое последних по разным причинам покинули Россию сразу после его окончания. Аленичев продержался лишь несколько недель после начала нового и оказался уволен из-за неудачи в Лиге Европы. Больше же остальных задержался Карпин, под руководством которого красно-белые провели 161 матч во всех турнирах.

Не хватало стабильности и на руководящих постах. Например, только должность генерального директора занимали Юрий Первак, Сергей Шавло, Валерий Карпин, Роман Асхабадзе, Сергей Родионов, Томас Цорн, Шамиль Газизов и Евгений Мележиков. Не все они покинули клуб мирно. Например, «Спартак» до сих пор продолжает судиться с Газизовым, который утверждает, что Федун обещал предоставить ему долю акций.

Сам предприниматель в 2015-м делал попытку передать десятикратных чемпионов России в «руки профессионалов», но по факту продолжил принимать все ключевые решения. Спустя четыре года президент после очередных нападок в свой адрес сделал заявление о желании «отпустить коллектив в свободное плавание» — в руки фанатов. А в последнее время, по данным СМИ, серьёзное влияние на президента оказывала его супруга Зарема Салихова, которая регулярно высказывалась о положении дел в команде.

«С такими возможностями можно было выиграть пять комплектов золотых медалей»

В целом уход Федуна со своего поста не стал большой неожиданностью как для экспертов, так и для болельщиков. Например, бывший капитан команды Александр Мостовой подчеркнул, что изменения в руководстве напрашивались сами собой, поскольку результаты команды оставляли желать лучшего.

«За почти 20 лет при Федуне «Спартак» выиграл не так много — по одному чемпионату, Кубку и Суперкубку России. А это ведь огромный срок. Посмотрите, сколько трофеев за это время завоевали ЦСКА и «Зенит». Даже «Локомотив» и «Рубин» взяли больше. Федун сделал много хорошего для красно-белых, единственный минус — минимальное количество трофеев. Учитывая уровень отечественного футбола, это ужас. Просто кошмар. С такими возможностями и деньгами можно было выиграть как минимум пять комплектов золотых медалей», — посетовал Мостовой в интервью RT.

Экс-нападающий красно-белых Сергей Юран согласился с ним и подчеркнул, что поклонники устали от регулярных скандалов и замен тренеров и руководителей, которые мешали москвичам одерживать победы.

«У Леонида Арнольдовича имелось достаточно времени, чтобы привести команду к успеху. Наверняка жёсткое решение связано в том числе с тем, что она лишь раз при нём стала чемпионом России. Думаю, «Спартаку» нужны перемены, и этот шаг напрашивался… Будем надеяться, теперь москвичи будут бороться за золото в каждом сезоне», — заявил специалист.

Наконец, бывший защитник и тренер «Спартака» Дмитрий Ананко подчеркнул, что при Федуне клуб явно недобрал трофеев, хотя обладал отличными финансовыми возможностями.

Вместе с тем эксперты отдали предпринимателю должное за то, что при нём клуб не испытывал финансовых проблем, в отличие от многих других отечественных коллективов. Ну а одним из главных достижений стало строительство собственного стадиона «Открытие Арена».

«Как бы ни относились к Федуну, он очень много сделал для «Спартака». К сожалению, коллектив при нём завоевал мало титулов, но он влил огромное количество финансов. Именно при нём возвели арену, которую болельщики не могли дождаться много-много лет… Человек стабильно и бесперебойно спонсировал красно-белых», — подвёл итоги экс-хавбек команды Валерий Кечинов.

А Ананко подчеркнул, что именно благодаря покинувшему свой пост президенту красно-белые получили возможность предлагать игрокам хорошие условия и пополнять состав качественными исполнителями.

«Оценить работу Леонида Арнольдовича не так просто. Если брать спортивную составляющую, возникают вопросы. Одного чемпионства почти за 20 лет недостаточно. С другой стороны, построили стадион — это большое дело. Также нельзя забывать, что человек содержал «Спартак» на собственные деньги», — отметил специалист.

При этом, по мнению экспертов, делать выводы о будущем клуба можно будет только после того, как объявят имя нового руководителя. По словам Мостового, хуже быть уже не может. Ананко же подчеркнул, что преемнику Федуна важно найти баланс между финансированием и результатами.

«Поймите, деньги в футбол не играют. На поле выходят живые люди. Может, и есть смысл в данной перезагрузке. Все знают, что красно-белые входили в топ-3 страны по бюджету, но результата не давали... Что касается нынешнего сезона, я не думаю, что смена власти негативно повлияет на подопечных Гильермо Абаскаля. Игроки должны оставаться профессионалами, выполнять свои функции и делать то, что от них требует наставник», — подчеркнул тренер.

А Кечинов выразил надежду, что новый президент будет любить «Спартак» не меньше, чем прежний.

«Надеюсь, будут вкладывать ещё больше средств, чтобы имелась возможность приобретать высококлассных футболистов, способных решать самые серьёзные задачи, в том числе по регулярному завоеванию чемпионств», — подытожил он.