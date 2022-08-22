Гаджиев рассказал, почему не считает выдающимися спортивные достижения Федуна в «Спартаке»

Российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию об уходе Леонида Федуна с поста президента «Спартака».

«Понятно, что Федун внёс немалый вклад в развитие «Спартака», стадион построил. Но если смотреть на спортивные достижения, то нельзя считать одно золото за 20 лет каким-то выдающимся результатом», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Он также подчеркнул, что «Спартак» при Федуне должен был дольше держаться на пьедестале.

«Он отдал столько времени и ресурсов, поэтому ему надо сказать спасибо. Тут критики не избежать любому», — заключил Гаджиев.

Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

22 августа ЛУКОЙЛ сообщил, что приобрёл 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила о готовности руководить «Спартаком».