Вяльбе заявила о готовности руководить «Спартаком»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на информацию об уходе Леонида Федуна с поста президента «Спартака».

«Со мной пока что никто по этому поводу не связывался. Если мне предложат пойти на руководящую должность в «Спартак» — я обязательно рассмотрю это предложение», — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».

Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

22 августа ЛУКОЙЛ сообщил, что приобрёл 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Ранее РПЛ пожелала успехов Федуну после его ухода с поста президента «Спартака».