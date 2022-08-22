Вяльбе заявила о готовности руководить «Спартаком»
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«Со мной пока что никто по этому поводу не связывался. Если мне предложат пойти на руководящую должность в «Спартак» — я обязательно рассмотрю это предложение», — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».
Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.
22 августа ЛУКОЙЛ сообщил, что приобрёл 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».
Ранее РПЛ пожелала успехов Федуну после его ухода с поста президента «Спартака».