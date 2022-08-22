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РПЛ пожелала успехов Федуну после его ухода с поста президента «Спартака»

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Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) пожелала успехов Леониду Федуну после его ухода с поста президента столичного «Спартака».
РПЛ пожелала успехов Федуну после его ухода с поста президента «Спартака»
  • РИА Новости
  • © Владимир Гердо

«Успехов, Леонид Арнольдович!» — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале РПЛ.

Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

ЛУКОЙЛ сообщил, что приобрёл 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Ранее бывший нападающий красно-белых Валерий Кечинов заявил, что благодаря Федуну «Спартак» мог предлагать игрокам хорошие условия. 

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