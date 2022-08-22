РПЛ пожелала успехов Федуну после его ухода с поста президента «Спартака»

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) пожелала успехов Леониду Федуну после его ухода с поста президента столичного «Спартака».

РИА Новости

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