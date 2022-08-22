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Кечинов заявил, что благодаря Федуну «Спартак» мог предлагать игрокам хорошие условия

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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов считает, что бывший президент столичного клуба Леонид Федун многое сделал для красно-белых.
Кечинов заявил, что благодаря Федуну «Спартак» мог предлагать игрокам хорошие условия
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Как бы ни относились к Федуну, он очень много сделал для «Спартака». К сожалению, коллектив при нём завоевал мало титулов, но он влил огромное количество финансов. Именно при нём возвели «Открытие Арену», которую болельщики не могли дождаться много-много лет. Благодаря Леониду Аркадьевичу клуб был в состоянии предлагать игрокам хорошие условия. На протяжении почти 20 лет человек стабильно и бесперебойно спонсировал красно-белых», — заявил Кечинов RT.

Ранее Кечинов высказался об уходе Федуна с поста президента столичного клуба.

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