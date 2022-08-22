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Кечинов: важно, чтобы новое руководство «Спартака» любило клуб не меньше, чем Федун

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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался об уходе Леонида Федуна с поста президента столичного клуба.
Кечинов: важно, чтобы новое руководство «Спартака» любило клуб не меньше, чем Федун
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Считаю, все были готовы к этому. За последние месяцы информация о возможном уходе Федуна поступала неоднократно, поэтому к произошедшему отнёсся спокойно. Я ждал ухода Леонида Аркадьевича. К сожалению, мы пока не можем сказать, как это скажется на клубе. Самое важное сейчас, чтобы люди, которые будут инвестировать деньги в «Спартак», как минимум любили его не меньше, чем Федун. Но я надеюсь, они будут вкладывать ещё больше средств, чтобы имелась возможность приобретать высококлассных футболистов, способных решать самые серьёзные задачи, в том числе регулярное завоевание чемпионств», — заявил Кечинов RT.

Ранее бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил, что Федуна нужно поблагодарить за те годы, что он провёл в «Спартаке».

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