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Юран считает, что Федуна нужно поблагодарить за проведённые в «Спартаке» годы

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Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил, что Леонида Федуна нужно поблагодарить за те годы, что он провёл в «Спартаке».
Юран считает, что Федуна нужно поблагодарить за проведённые в «Спартаке» годы
  • globallookpress.com

«В любом случае Федуна нужно поблагодарить за те годы, что он провёл в клубе. Всё-таки при нём красно-белые наконец обрели родной дом — «Открытие Арену». Он всегда хотел, чтобы коллектив одерживал победы и завоёвывал трофеи, другое дело, что не всё получалось. В любом случае тот факт, что человек на протяжении почти 20 лет тратил на клуб свои личные средства, заслуживает уважения. Теперь он переходит к ЛУКОЙЛу. Дай бог, чтобы новое руководство привнесло новые веяния», — заявил Юран в беседе с RT.

Ранее Юран предположил, что у Федуна было достаточно времени, чтобы привести «Спартак» к успеху.

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