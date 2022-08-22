Юран предположил, что у Федуна имелось достаточно времени, чтобы привести «Спартак» к успеху

Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран отреагировал на уход Леонида Федуна с поста президента «Спартака».

«Слухи ходили давно, но ничего понятно не было. То говорили, что Федун может покинуть «Спартак», то утверждали, что он остаётся. То ждали продажи клуба другим людям. В результате всё пришло к этому. Наверное, у Леонида Арнольдовича имелось достаточно времени, чтобы привести команду к успеху. Наверняка, жёсткое решение связано в том числе с тем, что она лишь раз при нём стала чемпионом России. Думаю, «Спартаку» нужны перемены и этот шаг напрашивался. Болельщики устали от происходящего, да и тренеров поменялось немало. Рекорд «Спартака» по количеству наставников за данный отрезок вряд ли кто побьёт. Будем надеяться, теперь команда сможет бороться за золото каждый сезон», — заявил Юран RT.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что новое руководство «Спартака» улучшит положение столичного клуба.