Мостовой: хуже при новом руководстве в «Спартаке» точно не станет

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что новое руководство «Спартака» улучшит положение столичного клуба.

«Мы не знаем, что будет происходить при новом руководстве, и не понимаем, кто встанет у руля клуба. Может, будет лучше. Но хуже, думаю, точно не станет. С другой стороны, Федуну сложно предъявить претензии. «Открытие Арена» построена. Болельщики довольны. Вдобавок на месте стадиона возвели целый город. Всё это — для людей. Когда зарабатываешь много денег, почему бы не сделать им приятно. Тут большого ума нет. А со спортивной точки зрения похвастаться нечем», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой отреагировал на информацию об уходе Леонида Федуна с поста президента «Спартака».