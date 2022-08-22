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Мостовой: хуже при новом руководстве в «Спартаке» точно не станет

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что новое руководство «Спартака» улучшит положение столичного клуба.
Мостовой: хуже при новом руководстве в «Спартаке» точно не станет
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Мы не знаем, что будет происходить при новом руководстве, и не понимаем, кто встанет у руля клуба. Может, будет лучше. Но хуже, думаю, точно не станет. С другой стороны, Федуну сложно предъявить претензии. «Открытие Арена» построена. Болельщики довольны. Вдобавок на месте стадиона возвели целый город. Всё это — для людей. Когда зарабатываешь много денег, почему бы не сделать им приятно. Тут большого ума нет. А со спортивной точки зрения похвастаться нечем», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой отреагировал на информацию об уходе Леонида Федуна с поста президента «Спартака».

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