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Мостовой — об уходе Федуна: эмоций никаких, это произошло в день моего рождения

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию об уходе Леонида Федуна с поста президента «Спартака».
Мостовой — об уходе Федуна: эмоций никаких, это произошло в день моего рождения
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Эмоций никаких. Единственное, что это произошло в день моего рождения. Разговоры ходили давно, и это наверняка когда-то должно было произойти, тем более за почти 20 лет при Федуне «Спартак» выиграл не так много — по одному чемпионату, Кубку и Суперкубку России. А это ведь огромный срок. Посмотрите, сколько трофеев за это время завоевали ЦСКА и «Зенит». Даже «Локомотив» и «Рубин» завоевали больше. Федун сделал много хорошего для красно-белых, единственный минус — результаты команды и минимальное количество трофеев. Учитывая уровень отечественного футбола, это ужас. Просто кошмар. С такими возможностями и деньгами можно было выиграть как минимум пять комплектов золотых медалей. Но у «Спартака» произошло иначе», — заявил Мостовой RT.

Ранее Федун обратился к болельщикам «Спартака» после ухода с поста президента столичного клуба.

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