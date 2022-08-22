Федун обратился к болельщикам после ухода с поста президента «Спартака»

Леонид Федун обратился к болельщикам «Спартака» после ухода с поста президента столичного клуба.

«Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче «Спартака», я и представить не мог, что буду 18 лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются. Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Обретение новых соратников и тех, о ком хочется скорее забыть. Это жизнь. Это футбол», — цитирует Федуна пресс-служба красно-белых.

Он выразил искреннюю благодарность друзьям и коллегам из компании «ЛУКОЙЛ» за то, что они согласились поддержать такой значимый социальный проект, как «Спартак», а также добавил, что клуб всегда может рассчитывать на его помощь и поддержку, ведь он остаётся преданным болельщиком своей любимой команды.

При нём «Спартак» становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что ЛУКОЙЛ приобретает 100% акций клуба и стадион «Открытие Банк Арена».