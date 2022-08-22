Ананко: если брать спортивную составляющую, «Спартак» с Федуном явно недобрал трофеев
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Пока мы понимаем лишь, что Федун покинул свой пост, а «Лукойл» выкупил 100 % акций клуба. Мы не знаем, кто конкретно будет руководить «Спартаком», а это очень важный момент. Комментировать что-то сложно. Оценить работу Леонида Арнольдовича тоже не так просто. Если брать спортивную составляющую, команда явно недобрала трофеев. Одно чемпионство почти за 20 лет — недостаточно. С другой стороны, построили стадион — это большое дело. Также нельзя забывать о том, что человек содержал клуб на собственные деньги», — заявил АнанкоRT.
Ранее Юран предположил, что у Федуна имелось достаточно времени, чтобы привести «Спартак» к успеху.