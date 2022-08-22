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Кононов: Абаскалю в «Спартаке» намного легче, чем было мне

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Бывший тренер «Спартака» Олег Кононов высказался о прогрессе красно-белых под руководством Гильермо Абаскаля.
Кононов: Абаскалю в «Спартаке» намного легче, чем было мне
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Удивлён ли я тем, как быстро Абаскаль поставил игру в «Спартаке»? Ну, думаю, уже был состав наигранный и здесь ему намного легче, чем было мне. Когда у меня 15 игроков ушли и пришли другие 15. А здесь был наигранный состав, Кубок взяли, ребята подросли. В этом плане полегче, но то, что он поставил игру в такой короткий срок, это видно. Молодец», — приводит слова Кононова «РБ Спорт».

В матче шестого тура чемпионата России красно-белые потерпели поражение от «Динамо» со счётом 0:1. Таким образом, «Спартак» впервые уступил при Гильермо Абаскале в РПЛ.

Петербургский клуб (14 очков) вышел в лидеры РПЛ. Далее расположились московские ЦСКА и «Спартак» (по 13 очков).  «Динамо» же (12 очков) поднялось на вторую строчку. «Торпедо» (одно очко) располагается на дне турнирной таблицы.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал уход Леонида Федуна из московского «Спартака».

 

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