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Юрист «Спартака»: уход Федуна из клуба не повлияет на судебную тяжбу с Газизовым

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Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова заявила, что уход Леонида Федуна с поста президента столичного клуба не повлияет на ход судебных разбирательств с бывшим генеральным директором красно-белых Шамилем Газизовым.
Юрист «Спартака»: уход Федуна из клуба не повлияет на судебную тяжбу с Газизовым
  • РИА Новости

«Леонид Арнольдович никогда не являлся инициатором какого‑либо из процессов. В одном он выступает как третье лицо, в другом — как ответчик. Поэтому не думаю, что его уход каким‑либо образом повлияет на судьбу рассмотрения этих дел», — цитирует Завьялову «Матч ТВ».

Она отметила, что по-прежнему будет представлять интересы и клуба, и Федуна лично. По её словам, политика Газизова вряд ли как‑либо поменяется, поэтому процессы будут продолжаться в установленном порядке.

28 июля Верховный суд республики Башкортостан отказал Газизову в восстановлении в должности и компенсации за увольнение. В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 86 млн рублей.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал уход Федуна из столичного клуба.

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