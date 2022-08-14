«О таком дебюте можно мечтать»: Миранчук забил изящный гол в дебютном матче за «Торино»

Алексей Миранчук успешно дебютировал в составе «Торино». Спустя всего пару дней после подписания арендного соглашения с клубом он попал в основу команды на стартовый матч Серии А с «Монцей». За отведённые ему 45 минут он отметился голом, который помог туринцам одержать победу. По мнению бывшего наставника полузащитника Юрия Сёмина, этот гол не следует переоценивать. Однако специалист уверен: если Алексей удачно проведёт новый сезон, он может получить предложение от одного из итальянских грандов.

Доверие тренера и внимание СМИ

Дебют Алексея Миранчука за «Торино» получился по-настоящему сказочным. Переговоры о переходе в новую команду на правах аренды затянулись более чем на месяц, и в какой-то момент даже казалось, что они ни к чему не приведут. Однако в четверг, 11 августа, сторонам всё же удалось договориться.

Тем не менее мало кто ждал появления россиянина на поле с первых же минут в стартовом матче Серии А с «Монцей» в субботу. Предполагалось, что он в лучшем случае выйдет в концовке, если игра будет складываться удачно. Однако главный тренер Иван Юрич решил иначе и с ходу включил проведшего всего пару занятий с коллективом футболиста в основу.

Впрочем, специалист сразу подчёркивал, что полузащитник должен быстро адаптироваться, поскольку Джан Пьеро-Гасперини в «Аталанте» придерживается той же философии, что и он. На руку Миранчуку оказались и кадровые проблемы. Один из его конкурентов, Демба Шек, сыгравший 77 минут в кубковой встрече с «Палермо», не попал в заявку.

А капитан Саша Лукич, также способный закрыть позицию атакующего хавбека, самовольно пропустил матч. По информации СМИ, он недоволен тем, что руководство отказывается продлевать с ним контракт на улучшенных условиях. При этом Юрич мог выпустить другого именитого новичка, экс-футболиста ЦСКА Николу Влашича, но предпочёл ему россиянина.

К слову, внимание к Алексею в преддверии встречи было огромным. Например, его фото оказалось на обложке одной из крупнейших спортивных газет страны La Gazzetta dello Sport.

И отечественный спортсмен полностью его оправдал. За 45 минут он успел продемонстрировать, что готов стать лидером команды. Пусть он нечасто получал мяч и совершил всего 16 касаний — меньше всех в «Торино» в первом тайме — но создавал моменты. Например, он аккуратным пасом нашёл в штрафной арендованного у «Марселя» Неманью Радоньича, с выстрелом которого с огромным трудом справился вратарь.

Важно, что почти каждая передача Миранчука несла в себе остроту и лишь несколько из 11 оказались неточными. Зато он трижды выводил партнёров на удар и сделал четыре паса в финальной трети (все — точные). Однако Алексей не зацикливался только на атаке и не останавливался при потере мяча. В его активе два из трёх выигранных единоборств и один отбор.

А самое важное событие произошло на 43-й минуте. Россиянин грамотно открылся под скидку Арнальдо Антонио Санабрии, ворвался в штрафную и левой ногой в касание покатил снаряд мимо Микеле Ди Грегорио в дальний угол.

Сразу после перерыва полузащитник уступил место на поле Влашичу. Без него туринцы отличились ещё раз. На этот раз Санабрия самостоятельно поразил ворота соперника. «Монца» же сподобилась только на гол престижа в добавленное арбитром время.

«О таком дебюте можно мечтать, поскольку, считай, всего три дня провёл в команде. Принял участие только в каких-то предыгровых тренировках. И сразу выйти, причём не просто выйти, но и забить. Очень этому рад. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто переживает, искренне поддерживает меня. Очень приятно. Не хочу вас подводить», — заявил россиянин в интервью Нобелю Арустамяну.

Радость болельщиков и повреждение задней поверхности бедра

Пусть исход противостояния с новичком элиты не следует переоценивать, болельщики «Торино» вправе испытывать сдержанный оптимизм. В прошлом сезоне Серии А команда регулярно транжирила опасные моменты и была одной из худших в реализации. При показателе ожидаемых голов (xG) 53,75 она забила 46 мячей и не добрала порядка девяти очков. С появлением в линии атаки таких мастеров последней передачи, как Миранчук и Влашич, дела должны пойти на лад. Да и Санабрия способен гораздо чаще поражать ворота соперников, имея высококлассных ассистентов, что он и продемонстрировал в первом же туре.

Россиянин же в очередной раз проявил себя королём дебютов. В составе «Аталанты» ему удавалось отличиться в первых же матчах в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов. Продолжил приятную традицию он и в новом коллективе.

Единственной ложкой дёгтя для него оказалась травма. По словам футболиста, он почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра, из-за чего и был заменён.

«В самом начале игры сразу ощутил. Потом всё становилось хуже. Посмотрим, дай бог, ничего серьёзного. И скоро опять в строй», — объяснил Алексей.

А его агент Вадим Шпинёв подчеркнул, что с большой долей вероятности полузащитник избежал серьёзного повреждения и речь идёт лишь о мышечном спазме.

«Сегодня команда вернулась в Турин, завтра Миранчук, если нужно, пройдёт определённые осмотры, будет ясно. Адаптация в «Торино» только началась. Он поменял коллектив и обстановку. Пока всё положительно», — цитирует Шпинёва ТАСС.

«У Миранчука ещё есть возможность перейти в топ-клуб»

После гола в первом же матче в адрес хавбека поступило много восторженных комментариев, однако его бывший наставник Юрий Сёмин, с которым они работали в «Локомотиве», в интервью RT, напротив, призвал не переоценивать это событие.

«Не стоит раздувать вокруг мяча Миранчука ажиотаж. Это стандартная ситуация. Не вижу в произошедшем ничего выдающегося. Такие голы — его хлеб: когда он с ходу врывается в штрафную по центру и использует свой шанс. Всё-таки дальними ударами он отличается нечасто. Он дебютировал за «Торино» — молодец. Человек выполнил свою работу. Остаётся только пожелать ему удачи. Алексей находится в начале пути. Дай бог, чтобы в новой команде у него всё получилось. Но его ждёт непростой этап в карьере, ведь туринцы в последние сезоны показывают не лучшие результаты», — заявил тренер.

Также по теме Последний шанс спасти карьеру: почему Кокорину нужно возвращаться из «Фиорентины» в Россию Александр Кокорин не попал в состав «Фиорентины» на ближайшие тренировочные сборы в Испании и Австрии. Причиной этому послужила...

Более того, по его мнению, не стоит думать, что полузащитник теперь всегда будет выходить на поле с первых минут. На новом месте ему предстоит каждый раз доказывать Юричу своё превосходство над конкурентами.

«В футболе нельзя быть ни в чём уверенным и есть только сегодняшний день. Вчера он попал в основу и, надеюсь, не выпадет из неё в следующем туре. А дальше потребуется много работать, чтобы доказывать своё право находиться в числе лучших. И никаких гарантий в Серии А ему никто не даст», — добавил Сёмин.

Вместе с тем он не удивился тому, что в новой команде его не побоялись бросить в бой спустя всего пару дней после подписания соглашения об аренде.

«Мы не знаем всех деталей. Может, были травмированные. Но и в «Аталанте» Миранчук продуктивно проводил то время, которое ему предоставляли. Однако терпение футболиста небезгранично. Он очень мало играл в Бергамо, а ведь годы молодые. Поэтому теперь нужно пользоваться своим шансом», — подчеркнул специалист.

При этом Сёмин уверен: если россиянин будет продолжать играть на высоком уровне и дальше, то вполне может получить предложение от коллектива и более именитого.

«Считаю, у Алексея ещё есть возможность перейти в топ-клуб. Во-первых, всё будет зависеть от того, как он проведёт новый сезон. Тут всё в его руках. Во-вторых, очень важно, что Миранчук уже адаптировался в Италии. И речь идёт не только о местном футболе, хотя это очень непросто, но и о языке. Уверен, он спокойно разговаривает, ведь общение спортсменам необходимо», — заключил тренер.