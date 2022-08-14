Сёмин: не стоит раздувать вокруг гола Миранчука ажиотаж

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что не стоит раздувать ажиотаж вокруг забитого мяча полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Лично ему не звонил, но через СМИ поздравил. Я считаю, не стоит раздувать вокруг гола Миранчука ажиотаж. Это стандартная ситуация. Не вижу в произошедшем ничего выдающегося — всё стандартно. Он дебютировал за «Торино» — молодец. Человек выполнил свою работу. Остаётся только пожелать ему удачи. Алексей находится в начале пути. Дай бог, чтобы в новой команде у него всё получилось. Но его ждёт непростой этап в карьере, ведь туринцы в последние сезоны показывают не лучшие результаты», — заявил Сёмин RT.

Ранее Сёмин высказался о дебюте полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».