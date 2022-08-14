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Сёмин: не стоит раздувать вокруг гола Миранчука ажиотаж

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что не стоит раздувать ажиотаж вокруг забитого мяча полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.
Сёмин: не стоит раздувать вокруг гола Миранчука ажиотаж
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Лично ему не звонил, но через СМИ поздравил. Я считаю, не стоит раздувать вокруг гола Миранчука ажиотаж. Это стандартная ситуация. Не вижу в произошедшем ничего выдающегося — всё стандартно. Он дебютировал за «Торино» — молодец. Человек выполнил свою работу. Остаётся только пожелать ему удачи. Алексей находится в начале пути. Дай бог, чтобы в новой команде у него всё получилось. Но его ждёт непростой этап в карьере, ведь туринцы в последние сезоны показывают не лучшие результаты», — заявил Сёмин RT.

Ранее Сёмин высказался о дебюте полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

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