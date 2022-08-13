Сёмин: гол даст Миранчуку уверенность и основание для того, чтобы играть в основе «Торино»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о дебюте полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Приятное ощущение от гола Лёши. Он молодец, что использовал свой шанс и забил. Если ему будут давать время, то он будет забивать. Гол даст ему уверенность и основание для того, чтобы играть в основе «Торино». Миранчук соскучился по футболу», — цитирует Сёмина Sport24.

Он также отметил, что пока рано говорить о перспективах российского хавбека в итальянском клубе.

Миранчук отличился на 43-й минуте в матче первого тура чемпионата Италии по футболу с «Монцей» и вывел клуб из Турина вперёд.

11 августа 26-летний футболист перешёл в «Торино» на правах аренды. У команды будет возможность выкупа контракта россиянина по окончании срока аренды. СМИ сообщали, что его зарплата в «Торино» составит €1,5 млн.

Ранее сообщалось, что забившего в дебютном матче за «Торино» Миранчука заменили в перерыве на хавбека Николу Влашича.