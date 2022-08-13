Забившего в дебютном матче за «Торино» Миранчука заменили в перерыве

«Торино» в гостях встречается с «Монцей» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу.

Алексей Миранчук отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. Россиянина в перерыве заменил хорватский хавбек Никола Влашич.

Счёт после первого тайма 1:0 в пользу команды Ивана Юрича.

11 августа Миранчук перешёл в «Торино» на правах аренды. У команды будет возможность выкупа контракта россиянина по окончании срока аренды. СМИ сообщали, что зарплата Миранчука в «Торино» составит €1,5 млн.

Ранее спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил, что клуб не обязан выкупать Миранчука у «Аталанты».