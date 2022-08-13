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В «Торино» сообщили, что клуб не обязан выкупать Миранчука у «Аталанты»

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Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти рассказал о деталях арендного соглашения с «Аталантой» по поводу полузащитника Алексея Миранчука.
В «Торино» сообщили, что клуб не обязан выкупать Миранчука у «Аталанты»
  • Gettyimages.ru

«Мы не обязаны выкупать Миранчука после завершения аренды, таких условий нет. Есть договорённость о сумме возможного выкупа, но всё будет решаться следующим летом», — цитирует Ваньяти Sport24.

11 августа Алексей Миранчук перешёл в «Торино» на правах аренды. У команды будет возможность выкупа контракта россиянина по окончании срока аренды.

26-летний спортсмен оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее Шпинёв назвал цели Миранчука в «Торино», куда тот перешёл на правах аренды из «Аталанты».

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