Агент Миранчука назвал цели игрока в «Торино»

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, назвал цели футболиста в «Торино», куда он перешёл на правах аренды из «Аталанты».

«Цель Миранчука в «Торино» — выйти на свой уровень, постараться играть регулярно и прогрессировать дальше. Мы же не знаем наших возможностей до конца. У Лёши не было возможности играть стабильно», — приводит слова Шпинёва «Чемпионат».

Он также заявил, что у Миранчука отличные коммуникативные качества. По его словам, россиянин ладил со всеми в «Аталанте», однако ему не доверял тренер.

11 августа Алексей Миранчук перешёл в «Торино» на правах аренды. У команды будет возможность выкупа контракта россиянина по окончании срока аренды.

СМИ сообщали, что зарплата Миранчука в «Торино» составит €1,5 млн.

26-летний спортсмен оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее Шпинёв высказался о переходе Миранчука из «Аталанты» в «Торино».