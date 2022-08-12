Агент Миранчука — о переходе в «Торино»: здравый смысл победил

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, высказался о переходе своего клиента из «Аталанты» в «Торино».

«Видимо, Гасперини — тренер старой закалки, который немного эгоист: чем больше футболистов в обойме, тем ему комфортнее. Но здравый смысл победил. Хочу поблагодарить руководство «Аталанты» за понимание», — цитирует агента «Чемпионат».

11 августа Алексей Миранчук перешёл в «Торино» на правах аренды. У команды будет возможность выкупа контракта россиянина по окончании срока аренды.

СМИ сообщали, что зарплата Миранчука в «Торино» составит €1,5 млн.

26-летний спортсмен оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее Игорь Колыванов высказался о переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».