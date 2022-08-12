Колыванов: у Миранчука и Влашича может сложиться сильный дуэт в «Торино»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов высказался о переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«У Миранчука может сложиться сильный дуэт с Влашичем. Оба — футболисты с поставленным ударом. Мне кажется, Влашич играет ниже, может даже опорника сыграть из глубины, Миранчук же чуть выше», — цитирует Колыванова Metaratings.

11 августа было объявлено, что Миранчук официально перешёл в «Торино» на правах аренды. У итальянской команды будет возможность выкупа контракта россиянина.

СМИ сообщали, что зарплата 26-летнего Миранчука в «Торино» составит €1,5 млн.

Клуб также заключил контракт с бывшим полузащитником ЦСКА Николой Влашичем, который выступал за «Вест Хэм».

Ранее Сергей Гуренко заявил, что полузащитник Алексей Миранчук сможет стать одним из лидирующих игроков «Торино».