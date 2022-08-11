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Гуренко считает, что Миранчук сможет стать одним из лидеров «Торино»

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Бывший хавбек «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что полузащитник Алексей Миранчук сможет стать одним из лидирующих игроков «Торино».
Гуренко считает, что Миранчук сможет стать одним из лидеров «Торино»
  • РИА Новости

«Думаю, у него есть все предпосылки для того, чтобы стать одним из лидеров «Торино» и тащить на себе игру. Я бы не сказал, что Миранчук пошёл на сильное понижение с точки зрения силы команды. У него будет больше шансов доказать состоятельность», — цитирует Гуренко ТАСС.

По словам специалиста, хавбеку не будет мешать языковой барьер, поэтому ему станет значительно проще проявить себя в новой команде.

У «Торино» будет возможность выкупа контракта россиянина по окончании срока аренды. По информации СМИ, зарплата Миранчука в новом клубе составит €1,5 млн.

Ранее сообщалось, что полузащитник Никола Влашич перешёл из «Вест Хэма» в «Торино» на правах аренды.

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