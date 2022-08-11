В «Торино» объявили об аренде Влашича из «Вест Хэма»

Полузащитник Никола Влашич перешёл из «Вест Хэма» в «Торино» на правах аренды.

Как сообщается на официальном сайте команды, клуб получил право приоритетного выкупа хавбека по окончании сезона.

По информации СМИ, итальянский клуб арендовал футболиста за €1 млн и сможет выкупить за €15 млн.

Влашич присоединился к «Вест Хэму» в 2021 году. Полузащитник провёл за английскую команду 31 матч во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука в «Торино» на правах аренды.