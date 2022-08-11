Каррера: «Торино» может стать для Миранчука трамплином в европейский топ-клуб

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука в «Торино» на правах аренды.

«Торино» — отличный вариант для его карьеры. Там у него будет шанс по-настоящему раскрыться и показать все свои возможности. Если всё пойдет как надо, «Торино» может стать для него трамплином в европейский топ-клуб», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Он также отметил, что самым главным для футболиста является то, чтобы он прошёл адаптацию в команде и стал игроком основного состава.

У «Торино» будет возможность выкупа контракта россиянина по окончании срока аренды.

По информации СМИ, зарплата Миранчука в «Торино» составит €1,5 млн.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло отреагировал на переход Миранчука.