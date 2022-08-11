Капелло считает «Торино» хорошим местом для продолжения карьеры Миранчука

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло отреагировал на переход полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды.

«Переход Миранчука в «Торино» из «Аталанты»? Это не понижение. «Торино» — очень хороший клуб для Алексея», — цитирует Капелло «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, футболист будет получать в туринском клубе €1,5 млн в год.

Российский полузащитник выступал за «Аталанту» с 2020 года. В прошлом сезоне он провёл в составе команды из Бергамо 25 матчей, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Миранчук перешёл в «Торино» на правах аренды с правом выкупа.