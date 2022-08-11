Миранчук официально перешёл в «Торино» на правах аренды

Российский полузащитник Алексей Миранчук перешёл в «Торино» на правах аренды.

Как сообщается на официальном сайте клуба, у команды будет возможность выкупа контракта россиянина по окончании срока аренды.

СМИ сообщали, что зарплата Миранчука в «Торино» составит €1,5 млн.

26-летний спортсмен оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее Вадим Шпинёв, агент Миранчука, сообщил, что его клиент перешёл в «Торино».