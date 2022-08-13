Гол Миранчука помог «Торино» обыграть «Монцу» в матче Серии А

«Торино» в гостях переиграл «Монцу» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Комунале Бриантео», завершилась со счётом 1:2 в пользу команды Ивана Юрича.

Алексей Миранчук в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. Россиянина в перерыве заменил хорватский хавбек Никола Влашич. Также мяч забил Арнальдо Антонио Санабрия (66-я).

У «Монцы» отличился Дани Мота (90-я).

«Торино» в матче второго тура примет «Лацио» 20 августа. «Монца» на следующий день в гостях сыграет с «Наполи».

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о дебюте полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».