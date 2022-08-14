Шпинёв о травме Миранчука: если нужно, завтра пройдёт определённые осмотры, и будет ясно
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«По общему ощущению, надеемся, что ничего серьёзного, просто спазм задней поверхности бедра правой ноги. Сегодня команда вернулась в Турин, завтра Миранчук, если нужно, пройдёт определённые осмотры, будет ясно», — цитирует Шпинёва ТАСС.
26-летний футболист в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. Россиянина в перерыве заменил хорватский хавбек Никола Влашич.
Игра с «Монцей» в рамках первого тура чемпионата Италии, которая прошла на поле стадиона «Комунале Бриантео», завершилась со счётом 1:2 в пользу команды Ивана Юрича.
Ранее бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов оценил дебют Миранчука в «Торино».