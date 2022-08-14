Колыванов — о Миранчуке: того и гляди потом Алексея возьмут «Милан» или «Ювентус»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов оценил дебют полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Нужно поздравить Алексея. Пусть продолжает в том же духе! Если вложить деньги в эту команду, то она будет бороться за Лигу Европы и Лигу чемпионов. Но сначала в «Торино» надо заиграть самому Алексею. Того и гляди потом его возьмут «Милан» или «Лацио». А может, «Ювентус», — цитирует Колыванова Sport24.

26-летний футболист в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. Россиянина в перерыве заменил хорватский хавбек Никола Влашич.

Игра с «Монцей» в рамках первого тура чемпионата Италии, которая прошла на поле стадиона «Комунале Бриантео», завершилась со счётом 1:2 в пользу команды Ивана Юрича.

Ранее главный тренер «Торино» Иван Юрич высказался о травме Миранчука.