Главный тренер «Торино» рассказал о травме Миранчука

Главный тренер «Торино» Иван Юрич высказался о травме полузащитника Алексея Миранчука в матче с «Монцей».

«У Миранчука перенапряжение мышц. Ему ещё предстоит много работы, особенно в оборонительной фазе, но в целом я доволен», — цитирует Юрича La Gazzetta dello Sport.

26-летний футболист в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. Россиянина в перерыве заменил хорватский хавбек Никола Влашич.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Комунале Бриантео», завершилась со счётом 1:2 в пользу команды Ивана Юрича.

Ранее Миранчук поделился эмоциями от дебютной игры за «Торино» в матче первого тура чемпионата Италии с «Монцей».