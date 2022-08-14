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Миранчук — о голе в матче с «Монцей»: о таком дебюте можно мечтать

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Полузащитник Алексей Миранчук поделился эмоциями от дебютной игры за «Торино» в матче первого тура чемпионата Италии с «Монцей».

«Эмоции — самые положительные! О таком дебюте можно мечтать, потому что я только три дня в команде, буквально провёл предыгровые тренировки. Выйти и сразу забить — я очень этому рад!» — цитирует Миранчука Telegram-канал «Коммент.Шоу».

Он также выразил большую благодарность всем тем, кто переживает и искренне поддерживает его.

«Мне очень приятно, и я хочу не подводить вас», — добавил Миранчук.

26-летний футболист в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. Россиянина в перерыве заменил хорватский хавбек Никола Влашич.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Комунале Бриантео», завершилась со счётом 1:2 в пользу команды Ивана Юрича.

Ранее Вадим Шпинёв, агент Миранчука, назвал причину замены футболиста в перерыве матча с «Монцей».

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