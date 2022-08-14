Миранчук — о голе в матче с «Монцей»: о таком дебюте можно мечтать
«Эмоции — самые положительные! О таком дебюте можно мечтать, потому что я только три дня в команде, буквально провёл предыгровые тренировки. Выйти и сразу забить — я очень этому рад!» — цитирует Миранчука Telegram-канал «Коммент.Шоу».
Он также выразил большую благодарность всем тем, кто переживает и искренне поддерживает его.
«Мне очень приятно, и я хочу не подводить вас», — добавил Миранчук.
26-летний футболист в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. Россиянина в перерыве заменил хорватский хавбек Никола Влашич.
Игра, которая прошла на поле стадиона «Комунале Бриантео», завершилась со счётом 1:2 в пользу команды Ивана Юрича.
Ранее Вадим Шпинёв, агент Миранчука, назвал причину замены футболиста в перерыве матча с «Монцей».