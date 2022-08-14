Шпинёв: Миранчук был заменён в перерыве матча с «Монцей» из-за травмы ноги

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, назвал причину замены футболиста в перерыве матча первого тура Серии А с «Монцей».

«Замена Лёши связана в том числе с тем, что он почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра правой ноги», — цитирует Шпинёва Sport24.

Миранчук в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. Россиянина в перерыве заменил хорватский хавбек Никола Влашич. Также мяч забил Арнальдо Антонио Санабрия (66-я).

Игра, которая прошла на поле стадиона «Комунале Бриантео», завершилась со счётом 1:2 в пользу команды Ивана Юрича.

Ранее бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил дебютный гол Миранчука.