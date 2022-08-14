Шпинёв: Миранчук был заменён в перерыве матча с «Монцей» из-за травмы ноги
«Замена Лёши связана в том числе с тем, что он почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра правой ноги», — цитирует Шпинёва Sport24.
Миранчук в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. Россиянина в перерыве заменил хорватский хавбек Никола Влашич. Также мяч забил Арнальдо Антонио Санабрия (66-я).
Игра, которая прошла на поле стадиона «Комунале Бриантео», завершилась со счётом 1:2 в пользу команды Ивана Юрича.
Ранее бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил дебютный гол Миранчука.