Камоцци — о голе Миранчука: отличный дебют, нужно продолжать работать в том же духе

Бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил дебютный гол полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче первого тура чемпионата Италии по футболу с «Монцей».

«Миранчук — отличный игрок. Он всегда оправдывает себя, если его последовательно подводить к играм и уверенно давать указания на игру. Отличный дебют, браво, Алексей! Нужно продолжать работать в том же духе, тогда будет прогресс и отличный результат», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

26-летний футболист отличился на 43-й минуте. Игра, которая прошла на поле стадиона «Комунале Бриантео», завершилась со счётом 1:2 в пользу команды Ивана Юрича.

11 августа хавбек перешёл в «Торино» на правах аренды. У команды будет возможность выкупа контракта россиянина по окончании срока аренды. СМИ сообщали, что его зарплата в «Торино» составит €1,5 млн.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о дебюте Миранчука в «Торино».