Сёмин ответил на вопрос, может ли Миранчук перейти в итальянский топ-клуб

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением, может ли полузащитник «Торино» Алексей Миранчук перейти в итальянский топ-клуб.

«Считаю, у Алексея ещё есть шансы перейти в топ-клуб. Во-первых, всё будет зависеть от того, как он проведёт новый сезон. Тут всё находится в его руках. Во-вторых, очень важно, что он уже адаптировался к Италии. И речь идёт не только о местном футболе, хотя это очень непросто, но и о языке. Уверен, он спокойно разговаривает, ведь общение спортсменам необходимо», — заявил Сёмин RT.

Ранее сообщалось, что Сёмин считает, что не стоит раздувать ажиотаж вокруг забитого мяча Миранчука.