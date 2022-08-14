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Сёмин ответил на вопрос, может ли Миранчук перейти в итальянский топ-клуб

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением, может ли полузащитник «Торино» Алексей Миранчук перейти в итальянский топ-клуб.
Сёмин ответил на вопрос, может ли Миранчук перейти в итальянский топ-клуб
  • РИА Новости

«Считаю, у Алексея ещё есть шансы перейти в топ-клуб. Во-первых, всё будет зависеть от того, как он проведёт новый сезон. Тут всё находится в его руках. Во-вторых, очень важно, что он уже адаптировался к Италии. И речь идёт не только о местном футболе, хотя это очень непросто, но и о языке. Уверен, он спокойно разговаривает, ведь общение спортсменам необходимо», — заявил Сёмин RT.

Ранее сообщалось, что Сёмин считает, что не стоит раздувать ажиотаж вокруг забитого мяча Миранчука.

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