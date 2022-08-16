Гол Карпина, травма Кобелева и поздравление от Ельцина: 30 лет назад сборная России по футболу провела дебютный матч

16 августа 1992 года сборная России по футболу провела дебютный матч, в котором на стадионе «Локомотив» обыграла Мексику со счётом 2:0. Победу команде принесли гол Валерия Карпина с пенальти и эффектный удар с лёту в исполнении Дмитрия Попова. Также встреча запомнилась грубейшим фолом Карлоса Эрмосильо на Андрее Кобелеве, после которого пострадавшего унесли с поля, и дебютом 18-летнего Владимира Бесчастных. После окончания противостояния подопечных Павла Садырина поздравил с успехом президент страны Борис Ельцин, лично на арене не присутствовавший.

«Не было ощущения, что матч войдёт в историю»

1992 год получился для России крайне непростым. Страна с трудом переживала исторические перемены, было, мягко говоря, не до спорта. Однако в августе произошло по-настоящему историческое событие, которое не могло не остаться незамеченным, — дебютный матч провела футбольная сборная.

В УЕФА приняли соломоново решение, позволив принять участие в финальной стадии Евро-92 национальной команде СНГ. В её ряды могли привлекаться все игроки, представляющие государства постсоветского пространства, за исключением прибалтийских.

В результате в июне 1992 года коллектив Анатолия Бышовца, вынужденный выступать под белым флагом с надписью C.I.S. и выходивший на поле под звуки 9-й Симфонии Бетховена вместо гимна, бесславно занял последнее место в группе и закончил существование.

Завершил свою работу и Бышовец, место которого занял Павел Садырин, за год до того не только выигравший с ЦСКА последний чемпионат СССР, но и взявший с армейцами Кубок страны. В качестве помощников он пригласил Юрия Сёмина и Бориса Игнатьева. Оба впоследствии успеют поработать со сборной самостоятельно.

Летом 1992-го они вместе готовили команду к первой встрече, в которой предстояло сойтись с Мексикой. С одной стороны, «ацтеки» на тот момент не представляли серьёзной угрозы, а из-за дисквалификации ФИФА не попали на чемпионат мира — 1990. С другой — возглавлял их легендарный Луис Сесар Менотти, в 1978-м приведший Аргентину к триумфу на домашнем первенстве планеты.

По словам Игнатьева, при выборе соперника штаб уже тогда руководствовался подготовкой к грядущему ЧМ-1994 и хотел сыграть именно с командой из Латинской Америки.

«Понимали, что в рамках турнира встретиться со сборной из этого региона придётся. Подбором оппонента занимался специальный отдел федерации, который заранее формировал список, исходя из финансовых возможностей и спортивной составляющей. Учитывались многие детали, например, кто будет оплачивать дорогу и проживание», — объяснил в беседе с RT Игнатьев.

Состав хозяев оказался далёким от оптимального. Не приехали на игру практически все легионеры, за исключением Василия Кулькова: Игорь Шалимов, Андрей Канчельскис, Игорь Добровольский, Дмитрий Кузнецов, Игорь Корнеев, Сергей Юран, Сергей Кирьяков, Игорь Колыванов и другие. По сути, вызваны оказались сильнейшие исполнители недавно созданного чемпионата России.

«Речи о том, что легионеры отказались от поездки в Москву, быть не могло. Сборная проводила игру в специально отведённое ФИФА «окно», и поступить так они не имели права. Скорее, штаб решил не дёргать ребят, поскольку многие только перешли в новые команды, и дать им возможность спокойно адаптироваться и втянуться», — отметил Игнатьев.

Встреча привлекла большое внимание болельщиков. В тёплый летний вечер 16 августа на трибунах ещё старого стадиона «Локомотив» собрались 15 тыс. зрителей — немалая аудитория для спортивного события тех времён. Для сравнения: средняя посещаемость первого розыгрыша первенства страны составила чуть менее 6 тыс. Во многом этому способствовал бесплатный проход на арену. Однако, по свидетельствам самих футболистов, никакого ажиотажа вокруг события не наблюдалось.

«Абсолютно не было ощущения, что матч войдёт в историю, и никто не придавал ему особенного значения. Нас ждала обычная товарищеская игра, и мало кто думал, что она станет для сборной России дебютной. Никакого ажиотажа вокруг встречи тоже не припомню», — отметил в разговоре с RT нападающий Дмитрий Радченко.

Среди зрителей оказался и Геннадий Бурбулис, на тот момент занимавший должности государственного секретаря и первого заместителя председателя правительства России. Один из ближайших соратников Бориса Ельцина перед стартовым свистком белоруса Вадима Жука поздравил всех собравшихся с историческим событием.

«К игре с Мексикой новую форму могли не успеть сшить»

Некоторого символизма противостоянию добавил тот факт, что отечественные футболисты якобы вышли на поле в старой советской форме с заклеенными гербами закончившей существование страны на груди. Так ли это было на самом деле, участники встречи сказать затруднились, но сошлись на том, что подобный казус вполне мог произойти.

«С амуницией в стране были серьёзные проблемы, хотя СССР уже распался. Это касалось и клубов, которые тщательно берегли все комплекты. Поэтому нельзя исключать, что к игре с Мексикой новую форму просто не успели сшить. Да и к товарищеским матчам тогда было отношение не такое серьёзное, как сейчас», — поделился с RT полузащитник Андрей Кобелев.

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Что же касается стартового состава, наибольшее представительство ожидаемо получил «Спартак», в начале 1990-х практически не знавший конкуренции на внутренней арене и достойно представлявший страну в еврокубках. С первых минут на поле появились сразу семеро красно-белых: Станислав Черчесов, Виктор Онопко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Радченко, Игорь Ледяхов, Дмитрий Попов и Валерий Карпин. Причём вратарь получил капитанскую повязку. Компанию им составили Омари Тетрадзе («Динамо»), Василий Кульков («Бенфика»), Юрий Матвеев («Уралмаш») и Сергей Колотовкин (ЦСКА).

Хозяева, подгоняемые болельщиками, с первых минут завладели инициативой. Они старались как можно быстрее двигать мяч вперёд. Однако мексиканцы, вынужденные действовать вторым номером, до перерыва справлялись со своими обязанностями. Они регулярно ловили Радченко и Матвеева в офсайдную ловушку и успевали прерывать опасные передачи в штрафную. А при необходимости смело выбрасывался вперёд вратарь Хорхе Кампос.

Тем не менее моменты у подопечных Садырина имелись. Самый опасный упустил Попов. После розыгрыша стандартного положения и скидки партнёра Дмитрий из левого края штрафной пробил в перекладину, а Радченко оказался не готов к тому, чтобы сыграть на добивании.

А во втором тайме россияне, наконец, реализовали серьёзное преимущество. Мексиканцы начали всё чаще допускать ошибки на своей половине, за что и поплатились. Особенно непросто им пришлось с Карпиным, который совершал забеги по правому флангу и пытался найти товарищей по команде у ворот.

Великолепно вышел на замену и другой молодой футболист — Андрей Кобелев. Всего 15 минут, проведённых на поле, ему хватило, чтобы заработать пенальти. Нападающий на грани офсайда здорово открылся под разрезающий пас Тетрадзе и попытался самостоятельно обыграть Кампоса. Тот в надежде сыграть в мяч сбил оппонента с ног. Жук, недолго думая, назначил одиннадцатиметровый.

«Всех деталей не помню, но действовал по ситуации. Просто смешно, что мексиканцы ещё и утверждали, что пенальти не было. Как можно так говорить, когда Кампос откровенно схватил меня руками?» — заверил Кобелев.

Право исполнить его взял на себя активный Карпин. Будущий тренер сборной России пробил в левый от себя угол. Вратарь угадал направление и даже коснулся мяча кончиками пальцев, но не смог преградить путь в ворота. Так полузащитник навсегда вошёл в историю как автор первого гола национальной команды.

По заверениям Кобелева и Радченко, желание Карпина пробить одиннадцатиметровый никто оспаривать не пытался, а закрыл этот вопрос на предматчевой установке ещё Садырин.

«Валера, видимо, знал, что войдёт в историю и люди будут обсуждать его спустя 30 лет, потому и взялся бить. Карпин регулярно исполнял пенальти, и у меня даже не было мысли забрать у него мяч», — подчеркнул в беседе с RT Радченко.

Второй гол не заставил себя долго ждать — и вновь великолепно проявил себя Карпин, выполнивший аккуратную подачу в штрафную с правого края. Но ещё лучше сыграл Попов, который в касание с лёту умудрился отправить мяч в ближний угол мимо ошарашенного Кампоса.

«Потому он и выступал за сборную, что умел исполнять такие моменты. Дмитрий действительно здорово всё сделал в том эпизоде и отправил в сетку сложный мяч. Может, если бы Карпин выполнил ещё десять аналогичных подач, Попов ни разу бы не забил», — вспомнил Радченко.

«На следующее утро из колена выкачали четыре-пять шприцев крови»

В оставшееся время россияне вполне могли довести счёт до крупного. Так, Карпин выбежал почти один на один с вратарём, но не попал в створ. А Радченко в концовке, воспользовавшись очередным смелым выходом Кампоса, едва не перебросил его ударом с центра поля.

Неудивительно, что у мексиканцев начали сдавать нервы. Они всё чаще нарушали правила и получали карточки. Апогеем стал грубейший подкат Карлоса Эрмосильо на чужой половине поля прямо в ноги Кобелеву. Судья моментально показал ему прямую красную. И это было абсолютно справедливо, ведь пострадавший не смог продолжить игру и покинул поле при помощи врачей.

«В тот момент подумал, что последствия будут гораздо серьёзнее. На следующее утро Савелий Мышалов выкачал из колена четыре или пять шприцев крови. В итоге с сильным ушибом и частичным разрывом связок пропустил полтора месяца. Как только меня заменили, сразу отвезли на базу. Эрмосильо даже не пытался извиниться. На 100% уверен: он действовал умышленно и даже близко не успевал к мячу», — недоумевает спустя годы Кобелев.

Гости в тот момент действовали настолько грубо, что шокированы оказались даже представители тренерского штаба сборной России.

«Думали: может, они у себя в Мексике всегда так играют, в том числе в товарищеских матчах? У них было своеобразное отношение к футболу. Они действовали предельно неуступчиво и стремились в каждом игровом эпизоде добиться преимущества. Но мы просто не понимали, зачем грубить в обыкновенной контрольной встрече. Для нас это была аномалия», — подчеркнул Игнатьев.

Чтобы успокоить подопечных и избежать серьёзных конфликтов с соперниками, Садырин принялся активно проводить замены. Особенно знаковым получился выход Владимира Бесчастных. На тот момент нападающий в возрасте 18 лет 4 месяцев 15 дней стал самым молодым дебютантом сборной России. Только в 2004-м его рекорд побьёт Игорь Акинфеев. Также форвард с 26 голами долгое время будет её лучшим бомбардиром, пока его не обойдут Артём Дзюба и Александр Кержаков.

По признанию Бесчастных, он ждал приглашения в молодёжную сборную и был удивлён, когда в клуб пришёл вызов из основной. Вместе с тем он подчеркнул, что быстро адаптировался в национальной команде, поскольку в ней выступало много партнёров по «Спартаку».

«Конечно, промелькнула мысль: ещё несколько лет назад и представить такого не мог. Я всегда находился на лидирующих позициях и с юности защищал честь страны, но всё же не думал, что дебют за взрослую сборную состоится в таком возрасте. Плюс, конечно, повезло выйти на поле в первом в истории матче. Это было особенное событие», — признался в разговоре с RT нападающий.

А самым главным для него стало то, что одним из зрителей на стадионе «Локомотив» в тот вечер был отец.

«Он посещал все матчи с моим участием, и тот пропустить не имел права. После вместе поехали домой. Разумеется, не вспомню, что конкретно он говорил, но точно не ругал. Папа никогда меня не критиковал за игровые моменты», — добавил Бесчастных.

«Первым в раздевалке Ельцин пожал руку водителю автобуса»

По воспоминаниям очевидцев, никаких празднований исторической победы по окончании встречи не было, поскольку спустя несколько дней подопечных Садырина ждал выезд на турнир в Италию. Более того, футболисты за памятный успех не получили ни копейки.

«Какие могли быть премиальные? В то время у нас в «Спартаке» зарплата составляла 200 рублей. В сборной, конечно, какие-то деньги выплачивались, но, поверьте, очень маленькие. Страна переходила на другие финансовые рельсы. Спорт тоже переживал непростые времена, и происходило много непонятного», — заявил Радченко.

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Тем не менее, как заверил Игнатьев, в раздевалке было многолюдно. Лично поблагодарить коллектив пожелали многие высокопоставленные чиновники.

«Были люди, близкие к команде и помогающие ей. Все хотели поблагодарить ребят, пожать им руки, воочию увидеть кумиров, обнять их. Тогда же нам передали поздравления от Ельцина. Он поблагодарил ребят за победу», — рассказал Игнатьев.

Сам Ельцин, футболу предпочитавший теннис, ни один матч сборной России в период своего президентства так и не посетил, зато спустя год неожиданно пришёл на четвертьфинальное противостояние «Спартака» в Кубке обладателей Кубков с «Фейеноордом» и даже стал участником забавной истории.

«Когда он спустился в раздевалку, все очень удивились. Самое смешное, что первым Борис Николаевич пожал руку водителю автобуса Коле. Видимо, решил, что это Олег Иванович Романцев. Коля находился в шоке, но вместе с тем ему было приятно. Причём Ельцин зашёл, когда никто ещё не успел переодеться. Все вместе сфотографировались с президентом прямо в грязной форме. А он потом оставил на кадре свою подпись «С победой», — вспомнил Радченко.

К сожалению, немногие участники первого созыва сборной добились серьёзных успехов под флагом страны. Некоторые довольствовались всего несколькими встречами. А для Лемиша и Кобелева, так удачно вышедшего на замену, первое противостояние осталось единственным.

«Конечно, и представить себе не мог, что больше не сыграю за сборную. Просто так вышло, что сразу после окончания сезона в России уехал в испанский «Бетис». Оттуда уже не вызывали. Да и по возвращении на родину играл достаточно неплохо», — посетовал Кобелев.

Большая часть участников того матча после окончания карьеры посвятила себя тренерской стезе. Троим даже удалось поработать со сборной. Черчесов возглавлял её с 2016-го по 2021-й, после чего уступил место бывшему одноклубнику Карпину. В свою очередь, специалист пригласил в свой штаб Онопко.

Чернышов в 2003-м сначала был назначен спортивным директором «Спартака», а затем на несколько матчей возглавил команду. Аналогичную должность в клубе дважды занимал Попов. Отметился в столичном коллективе и Ледяхов, но большую часть тренерской карьеры провёл в «Ахмате». Кобелев несколько раз вставал у руля «Динамо».

Увы, некоторых уже нет в живых. Проведший на поле больше часа Кульков умер в 2020-м от онкологического заболевания. Спустя год не стало вышедшего на замену Лемиша. А раньше всех скончался экс-защитник «Спартака» Андрей Иванов, имевший серьёзные проблемы с алкоголем.

Что же касается пути сборной России, то она в октябре 1992-го провела первый официальный матч и дома обыграла со счётом 1:0 Исландию. В итоге подопечные Садырина прошли отборочный турнир ЧМ-1994 на одном дыхании и уверенно вышли из группы со второго места.