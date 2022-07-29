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Отстранённая от турниров сборная Россия поднялась на семь позиций в рейтинге УЕФА

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Мужская сборной России поднялась улучшила свои позиции в обновлённом рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Отстранённая от турниров сборная Россия поднялась на семь позиций в рейтинге УЕФА
  • AFP
  • © NATALIA KOLESNIKOVA

Команда Валерия Карпина перед стартом сезона-2022/23 откатилась в таблице коэффициентов УЕФА на 19-е место. Однако следом поднялась на 12-ю позицию из-за санкций. По правилам организации, из-за отстранения Россия получит за текущий сезон наименьшее количество баллов, заработанное за последние пять лет и наберёт — 12,600 рейтинговых очков.

Лидирует в рейтинге сборная Англии (22642). Далее расположились Испания (19571), Германия (15214), Италия (12642), Франция (10583).

Национальная команда России в июне поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного матча.

Ранее сообщалось сборная России планирует сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией

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